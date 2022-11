(Enviados especiales).- El director técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, afirmó hoy que el equipo jugará mañana ante México con "la responsabilidad de saber que habrá un país detrás" pero con "la tranquilidad" de que dejará "hasta la última gota de sudor" para "dar vuelta esta situación".

"Nos jugamos un partido de fútbol con la responsabilidad de saber que habrá un país detrás pero con la tranquilidad de que vamos a dejar hasta la última gota de sudor. Este equipo dejará todo, hasta el último minuto, para dar vuelta esta situación", remarcó el entrenador nacional en la conferencia de prensa que brindó hoy en el Centro de Medios de Doha, Qatar.

En otro tramo de su conferencia de prensa Scaloni dejo en claro que el seleccionado no cambiará la "manera de jugar" pese al "golpe" que significó la derrota en el debut contra Arabia Saudita (2-1), aunque sí adelantó que habrá variantes para enfrentar mañana a México por la segunda fecha del grupo C del Mundial de Qatar.

"El golpe afectó pero la reacción fue inmediata. Cuando recibís una piña lo único que tenés que hacer es levantarte y este grupo está capacitado para hacerlo", agregó.

Con un semblante distinto al que tenía luego de la dura derrota contra Arabia Saudita del pasado martes, el director técnico de la "albiceleste" prometió que sus futbolistas dejarán "hasta la última gota de sudor" y pidió el "apoyo de todos" para revertir la situación.

Scaloni también aclaró que el capitán Lionel Messi "está bien" y se mostró molesto por los rumores que indicaban que se había entrenado aparte en el práctica del jueves, a puertas cerradas.

"No sé de dónde salió que no sé entrenó. Incluso, hay imágenes de que se entrenó bien. Messi está bien, a nivel físico y moral. No hay ningún problema", subrayó.

Ante Arabia, el seleccionado perdió un invicto de 36 partidos que lo dejó en la puerta de igualar una histórica racha de la Italia de Roberto Mancini (37), pero para Scaloni "lo raro" hubiera sido seguir con esa imbatibilidad.

"Hace rato que hay que estar preparado para el golpe. Antes era todo alegría y color de rosa, ahora necesitamos el apoyo de todos. Yo soy el primero que estaba preparado, lo raro hubiera sido seguir con la racha", admitió.

El exfutbolista, mundialista con el entrenador José Pekerman en Alemania 2006, también valoró las muestras de cariño que recibieron en estos días.

"Me gusta que la gente sabe lo que este grupo dio y lo que va a dar. Estamos bien, tenemos un partido importante y por suerte depende de nosotros y eso es en lo único que pensamos", puntualizó.

Consultado por México, Scaloni consideró que "es un buen equipo", que "tiene una idea de juego ofensivo muy clara" y cuenta con "un gran entrenador" como el argentino Gerardo Martino.

"Nosotros tenemos una manera de jugar y no la vamos a negociar. Podemos recibir un golpe pero tenemos claro que tenemos que seguir igual", insistió.

En este sentido, descartó que la "Tri" pueda tomar una postura distinta de acuerdo al resultado del partido que disputarán antes Polonia y Arabia Saudita, desde las 10.

"No creo que cambie. No estoy en la cabeza del 'Tata' pero más allá de los resultados, hay que sumar y harán falta 4 ó 6 puntos para pasar", analizó sobre el grupo C que después de la primera jornada dejó como líder a Arabia Saudita.

El exayudante de Jorge Sampaoli en Rusia 2018 también hizo hincapié en los jugadores jóvenes que contra Arabia Saudita debutaron en la Copa del Mundo.

"Es normal que el debutante sienta esos nervios y esos dolores de panza. Jugar en Argentina es diferente a muchas selecciones. Sin perder el respeto al resto, pero no es lo mismo debutar con la selección de Argentina que con otra", planteó.

Para rematar, Scaloni volvió a utilizar la metáfora de la "piña" para graficar lo que sintieron el pasado martes después de la inesperada derrota ante los árabes.

"Al principio es chocante pero al otro día te levantás y pensás en el siguiente partido. Cuando recibís una piña vas para atrás y después para adelante. Así era yo como jugador, fui un patadura pero iba siempre para adelante", cerró. (Télam)