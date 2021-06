El entrenador del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Scaloni, aseguró hoy que realizarán "un buen papel" en caso de que se enfrenten con Brasil, máximo candidato, en la Copa América 2021.

"El último partido que perdió Brasil fue con Argentina, en Arabia (amistoso 1-0) y fue parejo. Somos conscientes que son dos selecciones tan potentes que puede pasar cualquier cosa, pero si nos toca jugar con ellos, podemos hacer un buen papel. La última vez tuvo sus dificultades para ganar. Brasil está consolidado, con un buen entrenador", afirmó Scaloni en conferencia de prensa virtual.

"Podemos dar guerra a todas las selecciones y llegar a lo máximo posible. El camino es este, estamos bien, y terminaremos de la mejor manera para lo que viene. Cualquier que nos toque en cuartos, será difícil", indicó Scaloni antes del viaje de la delegación a Brasil para el partido de mañana ante Bolivia en el cierre del grupo A de la Copa América.

Scaloni aseguró que solo el crack rosarino Lionel Messi tiene su lugar definido entre los titulares en todos los partidos.

MIRÁ TAMBIÉN El seleccionado argentino femenino de Beach Volley se clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio

"En esta selección hay un solo jugador que tiene la titularidad asegurada y ya lo saben. El resto se lo deben ganar. No hay duda que para nosotros que partido tras partido sigan demostrando. Nadie se puede relajar, hay un grupo de 28 jugadores y cualquiera puede jugar, decidimos por el bien del equipo", apuntó el ex defensor de Newell's Old Boys.

Scaloni dijo que es "repetitivo" agregar más adjetivos sobre Messi quien mañana será el jugador que más partidos disputó en el seleccionado argentino con 148.

"Lo de Messi está todo dicho. Agregar más cosas es repetitivo. Estamos plenamente convencidos y orgullosos de tenerlo. Marca y seguirá marcando la diferencia. Nos dará más alegrías y será fundamental", indicó.

El seleccionador argentino destacó que el equipo está "confiado" a juzgar por el rendimiento en la Copa América. "Somos un equipo sólido. Hay cosas por mejorar, pero está bueno saber que hace 17 partidos que no perdemos, pero esa estadística no es lo más importante", señaló.

MIRÁ TAMBIÉN Nacional empató con Rentistas y se mantiene líder del torneo Apertura uruguayo

"Cuando estuvieron los jugadores que considero la base del equipo, repitieron. Todos los equipos tienen tres o cuatro futbolistas en la rotación, demostrando que pueden estar en la competencia sana de este deporte. Acá están los mejores y partido a partido hay que buscar lo mejor. Estoy conforme con los que entraron y están afuera", amplió Scaloni.

Por su parte, el defensor Germán Pezzella, quien será titular ante Bolivia, afirmó que la Argentina "siempre tiene una responsabilidad cuando afronta una competición" y que irá por el triunfo en Cuiabá. "No me interesa hablar de candidatos porque nos focalizamos en nuestro crecimiento como equipo. Cada partido es una prueba más", señaló el defensor de Fiorentina de Italia.

"Estar acá para mí es un privilegio enorme, así que lo disfruto e intento aportar desde donde me toca. Defensivamente creo que la Selección ha hecho un gran trabajo en estos partidos", aseguró el ex River Plate.

El plantel partirá a Cuiabá a partir de las 17.30 desde el aeropuerto internacional de Ezeiza para el partido de mañana ante Bolivia en el cierre del grupo A que lo tiene como puntero y clasificado a los cuartos de final. (Télam)