Lionel Scaloni elevará en las próximas horas una extensa lista de convocados al seleccionado argentino mayor que afrontará la primera ventana de Eliminatorias Sudamericanas el jueves 7 de septiembre frente a Ecuador como local y el martes 12 como visitante de Bolivia, pero incluirá en ella a varios futbolistas sub-23 para que puedan trabajar bajo las órdenes de Javier Mascherano con miras al Preolímpico de Venezuela.

La idea de Scaloni es "darle una mano" a Mascherano ante el severo compromiso que la selección sub-23 deberá afrontar en enero del año próximo en Venezuela, que será por primera vez anfitrión de un certamen Preolímpico de fútbol en el que solamente se clasificarán a los Juegos de París 2024 los dos primeros de los 10 participantes sudamericanos.

Pero como los Preolímpicos y los propios Juegos Olímpicos no son competencias que estén bajo la órbita de FIFA, entonces los clubes no tienen la obligación de ceder a sus jugadores, y es en este punto donde empieza a tallar el camino alternativo ideado por el director técnico campeón del mundo.

Para que los clubes tengan la obligación de ceder a sus futbolistas sub-23, no se los cita para entrenar en una selección de esa categoría, ya que podrían surgir impedimentos para que se los entreguen, pero si en cambio se los convoca para la mayor en fecha FIFA, las instituciones no pueden negarse.

MIRÁ TAMBIÉN No defendimos bien y ante un rival atlético se paga, admite Campazzo

Por eso este "camino alternativo" que ya se tomó en marzo del año pasado cuando Argentina participó en Francia del tradicional torneo Esperanzas de Toulón (ahora se llama Maurice Revello) se volverá a transitar ahora, pero no solamente para esta ventana de septiembre, sino para los dos subsiguientes de este año por Eliminatorias, que tendrán lugar en octubre y noviembre.

Así, mientras los habituales convocados mundialistas (con algunas incorporaciones y/o bajas también), se entrenan con Scaloni, estos sub-23 lo harán con Mascherano, buscándose en esos espacios de tiempo que también puedan jugar algún partido amistoso.

Argentina arrancará las Eliminatorias Sudamericanas el 7 de septiembre frente a Ecuador en el estadio de River Plate a partir de las 21, mientras que el 12 visitará a Bolivia, desde las 16, en el estadio Hernando Siles, de La Paz, a 3.650 metros sobre el nivel del mar.

El listado total de convocados saldrá en principio después de la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional que se iniciará mañana, y el objetivo es conseguir un amistoso para los dirigidos por Mascherano frente al sub-23 ecuatoriano.

MIRÁ TAMBIÉN Platense incorporó dos delanteros de cara al debut frente a Boca Juniors

En cuanto a los campeones del mundo, en principio estará la mayoría de los que fueron campeones en Qatar, salvo obvias excepciones como el arquero Gerónimo Rulli, que hoy fue operado del hombro derecho y no estará disponible hasta el año próximo, y algún otro que quedó durante ese certamen al margen del núcleo grupal como Alejandro "Papu" Gómez.

En tanto que otros llegarán fortalecidos por sus nuevos presentes, especialmente los que crecieron en la liga más importante del mundo que es la inglesa, como Alexis Mac Allister, que pasó al Liverpool; Enzo Fernández, ya afianzado en el Chelsea, o hasta el propio Marcos Acuña, que en las próximas horas rubricará su contrato como nuevo jugador de Aston Villa, donde será compañero de Emiliano "Dibu" Martínez y Emiliano Buendía.

El marplatense también se está recuperando de una grave lesión ligamentaria y por lo tanto tampoco podrá ser considerado por Scaloni hasta el año próximo.

Los sub-23 que en cambio están en la órbita particular de Mascherano y general de Scaloni y que podrán estar en esta convocatoria son Alejandro Garnacho (Manchester United), Nicolás Paz (Real Madrid), Tiago Geralnik (Villarreal), Luka Romero (Milan), Matías Soulé (Juventus), Franco Carboni y Valentín Carboni (ambos en Monza, de Italia), que ya estuvieron en la mencionada citación de marzo de 2022.

Y a ellos se podrán sumar otros de gran presente como Lucas Beltrán (el ex River Plate hoy en Fiorentina, de Italia), Valentín Barco (de Boca juniors, pretendido nada menos que por Manchester City), Federico Redondo (Argentinos Juniors), Agustín Giay (San Lorenzo), Juan Gauto (Huracán), Brian Aguirre (Newell's), Benjamín Domínguez (Gimnasia La Plata) y Tomás Avilés (ex Racing Club hoy en Inter Miami).

También están en la mira Bruno Zapelli (, ex Belgrano, de Córdoba ahora en el brasileño Athlético Paranaense), los boquenses Ezequiel Zeballos y Christian Medina y el huracanense Santiago Hezze, junto a los ex Rosario Central, Alejo Véliz (en Tottenham Hotspur) y Facundo Buonanote (de Brighton and Hove).

La tiene "a priori" sencilla la selección mayor para clasificarse al multitudinario Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, ya que van a participar 48 selecciones y Sudamérica contará con seis plazas, con opción a una más por repechaje.

Pero en cambio la tiene complicada la sub-23 para ir a los Juegos Olímpicos de París del año que viene, ya que a las dos plazas disponibles sobre 10 contendientes, se le suman los antecedentes negativos que tuvieron las selecciones sub-20 de Mascherano en los pasados torneos Sudamericano y Mundial, de los que justamente tomaron parte varios de los mencionados anteriormente. (Télam)