El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se refirió hoy a la situación del mediocampisa Alejandro "Papu" Gómez, quien fue suspendido por dos años por haber dado positivo en un control antidoping, y remarcó que "hay que darle todo el apoyo" porque "está jodido por lo que le está pasando". "Hablé con él, tengo una gran relación porque fui compañero en Atalanta y su entrenador en la Selección. Está jodido por lo que le está pasando", expresó Scaloni al ser consultado por el ex jugador de Arsenal de Sarandí y San Lorenzo. Y agregó: "Esperemos que pueda resolverlo, creo que va a apelar y va a intentar que se le reduzca la sanción. Hay que darle todo el apoyo, es un chico que a nosotros nos ha dado un montón y por eso estamos agradecidos".. El comunicado que publicó Alejandro Gómez tras dar positivo en el control antidopong:. "A raíz de las recientes noticias publicadas sobre mi personaen relación a una posible infracción reglamentaria en materiaantidopaje, a continuación pongo en conocimiento de los medios decomunicación y opinión pública lo siguiente: 1) En primer lugar, confirmo que en el día de ayer me fuenotificada resolución del Comité Sancionador Antidopaje de laComisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte, por lacuál se acuerda la suspensión de mi licencia federativa por unperíodo de dos años. 2) Desde siempre, no solamente he cumplido estrictamente todala normativa sino que me he posicionado como un férreo defensordel deporte limpio y la deportividad, condenando y rechazandocategóricamente toda la forma de dopaje. 3) Nunca he tenido ni tendré la intención de recurrir a unapráctica prohibida. 4) La presunta infracción tiene su origen en la presencia deTerbutalina en mi organismo por haber recibido por error y deforma accidental, involuntaria y no intencionada una cuchara deljarabe de mi hijo pequeño, para el alivio de la tos. Conviene noobstante precisar que el uso terapéutico de la Terbutalina estápermitido para los deportistas profesionales y que en ningún casomejora el rendimiento deportivo en el fútbol. 5) Sin entrar en cuestiones de fondo, he puesto este asunto enmanos de mis abogados al considerar que la tramitación delexpediente disciplinario no se habría realizado conforme a lanormativa. 6) Por último, quiero agradecer todas las muestras de afecto yapoyo recibido en estos momentos complicados a nivel profesional.Atentamente, Papu".