Sao Paulo, con gol del argentino Jonathan Calleri le ganó, de visitante, por 1 a 0 a Flamengo, dirigido por su compatriota Jorge Sampaoli, en la ida de la final de ida de la Copa de Brasil en el Estadio de Maracaná de Rio de Janeiro.

En un partido muy cerrado, el delantero argentino le dio la victoria al "Tricolor Paulista" en el primer minuto de adición de la primera parte.

El ex delantero de Boca Juniors marcó su tanto número 12 en 41 partidos jugados en lo que va del año.

Para el "Fla" no jugó minutos el arquero argentino Agustín Rossi (ex Boca Juniors). Desde su llegada al equipo de Sampaoli no actuó ni un minuto.

MIRÁ TAMBIÉN Gimnasia de Jujuy volvió a hacerse fuerte de local y superó con claridad a Chacarita

Mientras que para la visita tampoco jugó el defensor argentino Alan Franco (ex Independiente).

Desde la creación de la Copa de Brasil, en el año 1989, el Flamengo -además de ser el actual campeón- se consagró campeón en 4 oportunidades (1990, 2006, 2013 y 2022).

Por su parte, Sao Paulo aún no pudo obtener la Copa, solamente fue subcampeón en el 2000.

La vuelta será el domingo 24 de septiembre a las 16 en el Estadio Morumbi, en San Pablo. (Télam)