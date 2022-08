Santos Laguna, con gol del volante argentino Juan FranciscoBrunetta, venció esta noche por 1 a 0 a Atlas, a cargo del director técnico compatriota Diego Cocca, por la sexta fecha del torneo Apertura de la MX, en México.

Brunetta, ex Arsenal, Belgrano de Córdoba y Godoy Cruz, a los 15 minutos del segundo tiempo selló la victoria para el equipo de Torreón, que contó también desde el inicio con el delantero Javier Correa, ex Racing y Rosario Central, entre otros.

En Atlas actuaron en forma titular los defensores Victor Aguilera (ex Independiente, Defensa y Justicia y Godoy Cruz) y Hugo Nervo (ex Huracán y Arsenal), más el atacante Julio Furch (ex Arsenal, San Lorenzo y Belgrano, de Córdoba).

Por su parte, Pumas UNAM, dirigido por el DT argentino Hernán Lillini, en condición de local igualó en un gol con Monterrey, según consignó el sitio 'Soccerway'.

Jerónimo Rodríguez puso en ventaja al dueño de casa y luego el visitante logró la igualdad por un gol en contra de su valla del defensor argentino Nicolás Freire, ex Argentinos Juniors, todos marcados en el primer tiempo.

Santos Laguna, además de Freire, contó entre los titulares a los volantes Eduardo Salvio (ex Boca y Lanús); y Gustavo Del Prette (ex Boca y Estudiantes de La Plata); más el delantero Juan Ignacio Dinenno (ex Racing y Temperley).

En Monterrey lo hicieron los mediocampistas Matías Kranevitter (ex River Plate); y Maximiliano Meza (ex Independiente y Gimnasia y Esgrima La Plata); más el atacante Rogelio Funes Mori (ex River Plate); a la vez que el volante Germán Berterame (ex San Lorenzo y Patronato) ingresó en la segunda etapa.

La sexta fecha se completa en la madrugada argentina con el lance entre León y América, dirigido por el DT Fernando Ortíz.

= Posiciones =

Tabla Apertura 2022

PEquipo PtsPJPGPEPPGFGCDIF

1Tigres UANL 15650194+5

2Monterrey 136411127+5

3Toluca 136411106+4

4Tijuana 10631275+2

5Puebla 9623186+2

6Pachuca 9623154+1

7Necaxa 96303660

8Pumas UNAM 8615076+1

9Cruz Azul 86222990

10Santos Laguna75212770

11 Leon FC 6523166+1

12FC Juarez 66132440

13Atl. San Luis 6613234-1

14Guadalajara 5605134-1

15America 4511336-3

16Atlas (G) 46114610-4

17Mazatlan 36033510-5

18Queretaro 26024512-7

-Los 4 primeros clasifican a los Cuartos de Final.

-Del 5 al 12 juegan una eliminatoria para acceder a los Cuartos de Final. (Télam)