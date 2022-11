El regatista Santiago Lange respaldó hoy a la Selección argentina de fútbol tras la derrota en el debut del Mundial de Qatar 2022 frente a Arabia Saudita y sostuvo que fue mejor "que pase ahora en fase de grupos y no en octavos de final", mientras que aseguró que el traspié inicial "puede dejar una gran fortaleza". "Lo vivo con mucha tranquilidad, así como tenía confianza en el equipo antes de empezar el primer partido por los resultados y por la calidad de jugadores que tenemos, una derrota no va a mermar la confianza que tengo en este proceso", señaló Lange en declaraciones a NA

En esa línea, continuó: "Hay veces que en estos torneos, que son cada cuatro años y que pueden ser el último de algunos y el primero de otros, no es fácil jugar el primer partido y pasan estas cosas. Es mejor que esto pase ahora en fase de grupos y no en octavos de final. Puede dejar una gran fortaleza y está claro que Argentina aún puede clasificarse. Hay que tener la tranquilidad y la confianza en todo lo que han hecho y en un jugador como (Lionel) Messi". Sobre el golpe inesperado, el medallista olímpico añadió: "Más allá de que cada atleta tiene su manera, no hay una fórmula secreta, por más experimentado que sea, para evitarlo. Todos sabemos que Messi merece ser campeón del mundo y probablemente sea su último Mundial. Era demasiado obvio que no iba a ser fácil el debut. No fue como todos queríamos, pero en el fútbol y en el deporte suele pasar. ¿Cuánto tiempo le llevó a Nadal ganar Wimbledon? ¿Y a Federer Roland Garros? Los jugadores son atletas extraordinarios y lo van a poder dar vuelta". Además, dejó un mensaje para los hinchas y la opinión pública: "El fútbol se ha transformado en un deporte demasiado pasional

Hay que tener responsabilidad y usar las emociones a favor del equipo, el exceso es contraproducente. Tendremos que aprender como país de todo eso, va más allá del deporte. Yo estoy súper tranquilo porque confío en el seleccionado y creo que se hicieron las cosas bien". "No estoy en Argentina ahora, estoy justo en una concentración en Italia así que lo sigo de cerca pero no veo las noticias y no tengo ese termómetro. Yo lo disfruto como deporte, admiro profundamente a muchos jugadores de los que seguí la trayectoria, que llegaron tan lejos, y un partido no me va a cambiar eso", cerró Lange. FG/AMR NA