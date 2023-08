El medallista argentino Santiago Lange anunció esta tarde su retiro del circuito olímpoco una vez que finalice sus últimas regatas en el Mundial de Vela que se lleva a cabo en La Haya, Países Bajos, después de más de 30 años representando a Argentina en los Juegos Olímpicos desde Seúl 1988 hasta Tokio 2020, tras no poder clasificar a la próxima cita en París 2024. Lange llegó al pico de su carrera cuando se quedó con la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016 en la clase Nacra 17 junto a Cecilia Carranza Saroli. Previamente había conseguidos dos bronces en Atenas 2004 y Beijing 2008 con Carlos Mauricio Espíndola como compañero. Sólo faltó a la edición de Londres 2012, cuando se vio forzado a dejar la actividad debido a un cáncer que superó poco tiempo antes de competir en Rio 2016. En las demás estuvo siempre presente y representó al deporte de vela, siendo abanderado en Tokio 2020. "El camino a París llego a su fin. El sueño de clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024 se terminó", expresó Lange en su publicación de la red social Instagram. Y agregó: "Mañana me toca correr las últimas tres regatas del Mundial y será mi despedida del circuito olímpico. Sé que soy un privilegiado por seguir navegando al máximo nivel durante tanto tiempo, así que pienso disfrutar cada ola, cada virada, cada borneo de ese último día"

"Quiero disfrutar con Vicky Tracascio, una gran amiga que me dejo este ciclo. Quiero ser muy consciente de esa felicidad que sigo sintiendo en el agua y compitiendo. Pretendo estar muy presente en cada minuto que me queda, dejar esa sensación de plenitud grabada a fuego en mi memoria", añadió. "Estoy feliz por el camino recorrido, por las enormes alegrías que me dio el deporte y en eso me quiero concentrar mañana cuando le diga adiós a mi pasión olímpica. Será un hasta luego y también un gracias a todos los que me acompañaron en esta hermosa travesía que seguirá con nuevos desafíos", señaló Lange. FIG/AMR NA