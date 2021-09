El músico argentino Santiago Motorizado también se manifestó fanático del básquetbol, en especial de la NBA y de LeBron James, a quien señaló como "muchos más que una celebridad deportiva, una megaestrella del hip hop, que es la cultura afroamericana en Estados Unidos".

En su charla con Télam, Motorizado dijo que "soy muy futbolero pero me gusta mucho el básquetbol, he ido a ver básquetbol. Fui a ver la NBA cuando estuve en Estados Unidos, eso me apasiona también. Lo pude ver a Manu Ginobili con los Spurs en un partido con los Knicks en el Madison Square Garden, estuvo buenísimo".

Aseguró que en los diferentes viajes a Estados Unidos para realizar recitales o grabar discos junto a El Mató, "fui a ver varios partidos de la NBA, cuando grabamos en Texas, fuimos a ver a los Spurs, a los Dallas Mavericks y a los Rockets".

"LeBron me fascina, es un súper crack. Además me encanta que volvió a Cleveland y salió campeón, me encanta que actúa y se ríe un poco de sí mismo. Es un crack en todo sentido. Y además nunca perdió el vínculo con la cultura afromericana, con el barrio, es una megaestrella del hip hop", añadió.

"LeBron es indiscutible, es el mejor de la historia. Soy muy fan de Michael Jordan y la comparación siempre es con él, y a mí me tira esa rivalidad medio tonta porque no son contemporáneos", agregó

Durante la pandemia, Motorizado comenzó a jugar al futbol 5 con Vicentico y con otros rockeros. "Ahora en la pandemia el fútbol me salvó un poco estos días y también jugando al fútbol me hice amigo de Vicentico, que es quien me propuso vía Instagram de juntarnos a jugar. Fue un ritual que empezó el año pasado y sigue hasta hoy de juntarnos martes y viernes a jugar al fútbol, y ahora en un rato me tengo que preparar para el partido de hoy. Los partidos del viernes se volvieron muy tensos, hay un clásico blanco contra negro y la banda cebada como si fuera la final del mundo", narró.

"Jugamos con –continuó- Gaby, Florián a veces viene. Suele venir Lea Lopatín de Turf, hoy juega Chicho de Bestia Bebé, Kemper de Las Ligas Menores, Vicentico, Matías Martin y ellos son los que te puedo decir que quizás conozcas. Después amigos"

Motorizado acaba de presentar la canción "Tonto corazón", grabada junto a Vicentico, que forma parte de la catarata de canciones que compuso para la banda de sonido de la versión remasterizada de la serie argentina "Okupas".

"Bruno Stagnaro me llama con la idea de usar siete canciones de El Mató para la banda de Okupas, nosotros le propusimos remozarlas y remasterizarlas y a partir de ahí surgió la posibilidad de componer otra música. Entre mucho de eso, que la mayoría era un rock con aires de retro, un rock más clásico, después había una cosa de mucha música urbana, popular, cumbia y folklore, tuve que componer un tango también, salsa y música electrónica. Entre todas esas cosas salieron como 40 y pico de canciones para esas escenas y entre ellas están varias cumbias, pero ahora salí con este adelanto. En pocos días vamos a anunciar cuando va a salir el álbum entero con toda esa música que tiene como cinco cumbias, cinco canciones más folklóricas, bastante rock, un poco de punk, un tango que canté con Daniel Melingo y una mezcla de todo", expresó.

Motorizado estará presentando este trabajo con un concierto en el porteño Teatro Coliseo que se realizará el 29 de octubre. (Télam)