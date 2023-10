El lateral uruguayo Agustín Sant ‘Anna, el zaguero Tomás Cardona y el mediocampista de contención Kevin Gutiérrez se perfilan para ser titulares en Defensa y Justicia, que este miércoles buscará revertir la llave de semis de Copa Sudamericana ante Liga Deportiva Universitaria de Quito.

Aun cuando el DT del ‘Halcón’, Julio Vaccari, todavía no definió la alineación es casi un hecho que los tres jugadores citados recuperarán su sitio en el once principal, luego de no haber jugado en la capital ecuatoriana.

Sant ‘Anna se alistará por el sector derecho y provocará el adelantamiento de Nicolás Tripichio a la zona media; Cardona será uno de los defensores centrales en lugar de Santiago Ramos Mingo y Gutiérrez, ya recuperado de una lesión, iría por Julián López.

Una probable formación del elenco de Florencio Varela nucleará a Enrique Bologna; Sant ‘Anna, Julián Malatini, Cardona y Alexis Soto; Tripichio, Gutiérrez, David Barbona y Gastón Togni; Santiago Solari y Lucas Pratto.

Defensa y Justicia, que necesita revertir un 0-3, se jugará el pasaje a la final de la Sudamericana en el duelo desquite que afrontará ante Liga Deportiva este miércoles, a las 19.00, en cancha de Lanús. (Télam)