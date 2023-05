El invicto riojano José "Sansón" Rosa defenderá sus coronas de la división superligero ante el colombiano Germán Del Castillo en una de las peleas titulares de la velada "Gloria y Honor 3" que se realizará mañana en el Luna Park porteño.

Rosa, de 23 años, se presentará por segunda vez en el Palacio de Avenida Corrientes y Bouchard, donde hace poco más de un año obtuvo la corona Fedelatin welter AMB ante Santiago Damián Sánchez.

En esta ocasión, "Sansón" (20-0-0, 14 KOs.) pondrá en riesgo el cinturón Fedelatin AMB y el latino CMB como hizo el 18 de marzo pasado cuando le ganó en decisión unánime al nicaragüense Elysson Márquez en la ciudad santafesina de Roldán.

Del Castillo, de 22 años, oriundo de Barranquilla, tiene un récord profesional de 11 victorias (8 KOs.), 3 derrotas y 2 empates.

MIRÁ TAMBIÉN Nicolás Kicker es semifinalista en el Challenger de Praga

La empresa O.R. Promotions confirmó otros tres combates estelares en esta nueva edición del "Ciclo Lunar", que será televisada en directo por TyC Sports y la plataforma TyC Sports Play.

El mendocino Juan "Titán" Carrasco (17-1-0, 10 KOs.) expondrá por segunda ocasión el título sudamericano ligero ante el campeón brasileño de los superplumas Eduardo Costa Do Nascimento (9-2-0, 5 KOs.).

Además, el santafesino Fabián "TNT" Maidana (20-2-0, 14 KOs.) intentará preservar el cinturón latino wélter CMB frente al imbatido venezolano Jonny Moreno (17-0-0, 10 KOs) y el catamarqueño Pablo "Pacman" Corzo (14-0-0, 12 KOs), defenderá su título Fedelatin e irá por el latino FIB (vacante) de la división supermediano ante el colombiano Juan "Meteoro" Boada (14-4-0, 8 KOs.).

Previamante se pactarán otras tres peleas complementarias: Alán "El Veneno" Cháves (11-0-0, 9 KOs.) vs. Sergio "Junior" Liendo (14-7-0, 4 KOs.) en la categoría ligero; Marco "Kid Dinamita" García (10-0-0, 7 KOs.) vs. Marcelo "Itaka" Vargas (16-8-1, 12 KOs.) en división superwélter y Jonathan "Chiquito" Vergara (3-0-0, 3 KOs.) vs. Jairo "El Espartano" Suárez (3-0-0) en peso pesado.

MIRÁ TAMBIÉN El argentino Fran Cerúndolo avanza en Roma

Las entradas para "Gloria y Honor 3" se adquieren por la plataforma Ticket Portal y en las boleterías del Luna Park (hoy de 10:00 a 19.00 y mañana de 12:00 a 19:00).

Las ubicaciones disponibles son las siguientes: ring side zona mixta ($12.000), ring side ($10.000), súper pullman ($8.000), pullman ($6.000), pullman lateral ($5.000), platea ($6.000) y cabeceras ($4.000). (Télam)