El director técnico de Banfield, Javier Sanguinetti, admitió que fue su "responsabilidad" que su equipo "se metiera tan atrás en el segundo tiempo", por lo que terminó empatando esta noche en un gol en su visita a Lanús por la 16ta fecha de la Liga Profesional.

"Hasta los 20 minutos del segundo tiempo me dejó conforme lo ofrecido por el equipo, pero después decayó, entendiendo que fue mi responsabilidad que se metiera tan atrás", reconoció Sanguinetti en la conferencia de prensa virtual brindada desde el estadio Néstor Díaz Pérez.

"Estábamos ganando, Lanús no nos llegaba con claridad y empecé a hacer cambios porque teníamos cinco amonestados, pero no me gustó para nada que se metiera tan en el fondo, lo que pudo ser producto de esos reemplazos", ahondó en su autocrítica el "Archu".

El entrenador, a su vez, calificó como de "justo" el empate. "Si bien no se generaron demasiadas situaciones de gol, el control del juego fue nuestro, hasta que en la segunda parte ellos tuvieron varias claras y finalmente empataron", argumentó Sanguinetti.

Por su parte, el zaguero y capitán del "Taladro", Luciano Lollo, expuso: "La dinámica que ellos le impusieron a las acciones en el segundo tiempo nos complicaron".

Al entender que "fue justa la igualdad", el exzaguero de River y Racing alegó: "Banfield cuenta con muchos juveniles, para algunos de ellos este fue su primer clásico, por lo que se debe seguir trabajando para acoplarnos todos mejor y sumar más puntos para subir en las posiciones". (Télam)