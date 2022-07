San Pablo y Atlético Goianiense clasificaron esta noche a los cuartos de final de la Copa Sudamericana al eliminar a Universidad Catoólica de Chile y a Olimpia de Paraguay, respectivamente.

Goianiense, que debía dar vuelta un 2a 0 a favor del “Decano” paraguayo, venció 2 a 0 en su estadio y debió recurrir a los tiros desde el punto del penal para pasar a la siguiente ronda donde enfrentará a a Nacional de Montevideo.

El argentino Diego Churin, ex Independiente y Platense, abrio la cuenta de cabeza los 5 minutos para el “Dragón” brasileño y tres minutos después Airton amplió la ventaja.

En Olimpia, su técnico el ex Boca y River Plate Julio César Cáceres dispuso que el ex Rosario Central Victori Salazar ingresara en el primer tiempo, mientras que el ex Almirante Brown Santiago Vera, estuvo en el banco de suplentes.

Goianiense llego por primera vez en su historia a los cuartos de final de la Sudamericana, mientras que Olimpia, que gano tres Copas Liberetadores, nunca paso de los octavos en el según torneo continental en importancia.

Por su parte, en el Morumbi, San Pablo, que había ganando en la ida por 4 a 2, ceró los 180 minutos con un global de 8 a 3, al vencer por 4 a 1.

El tecnico de la Catoólica chilena Ariel Holan dispuso al argentino Fernando Zampedri, ex Rosario Central como centrodelantero titular, mientras que Nehuen Paz -ex All Boys.- ingreso en el segundo tiempo.

Por el lado de San Pablo, su entrenador Rogerio Ceni hizo ingresar en el segundo tiempo al ex Independiente Emiliano Rigoni fuera la banco. (Télam)