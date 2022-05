San Pablo, con gol del delantero argentino Jonathan Calleri, empató esta noche con Ceará 2-2, en el estadio Morumbí, y accedió a la segunda colocación con 13 unidades para ser escolta del líder Corinthians (14), al desarrollarse parcialmente la octava fecha del torneo más conocido como Brasileirao.

El atacante -ex Boca Juniors y All Boys- marcó la apertura para el elenco paulista (8m. PT). Luego de la igualdad transitoria por medio de Cleber; el 'Tricolor' volvió a ponerse en ventaja el local a través de Rodrigo Néstor, pero no pudo sostener la diferencia y el visitante selló el empate con la definición del colombiano John Mendoza, en el segundo tiempo.

San Pablo, que en el segundo período le ofreció ingreso al delantero Emiliano Rigoni -ex Independiente y Belgrano de Córdoba-, se quedó con un jugador menos por la expulsión de Igor Gomes.

En el primer turno, Bragantino, con el concurso titular del zaguero argentino Kevin Lomónaco -ex Lanús y Platense-, igualó de visitante ante Goiás, en un gol.

MIRÁ TAMBIÉN Real Pilar empató y no pudo llegar a la punta

Artur señaló la apertura en el primer tiempo para la visita, que sobre el final del partido sufrió la expulsión de Ramires; mientras que Nicolás selló el empate en el segundo tiempo para el dueño de casa.

La jornada de este sábado concluía con Fortaleza, a cargo del entrenador cordobés Juan Pablo Vojvoda (ex DT de Huracán y Defensa y Justicia), recibiendo a Juventude.

La octava fecha proseguirá mañana con estos partidos: Coritiba - Botafogo; Santos - Palmeiras; Corinthians - América MG; Cuiabá - Paranaense; Fluminense - Flamengo y Atlético Mineiro - Avai. El cierre será el lunes con Internacional - Goianiense. (Télam)