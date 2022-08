San Pablo, con el delantero argentino Jonathan Calleri, ex Boca Juniors y All Boys, como titular y su compatriota el volante Giuliano Galoppo, ex Banfield, entre los relevos sin ingreso, logró esta noche el pase a las semifinales de la Copa de Brasil al igualar en la revancha con América Mineiro 2 a 2, luego de haber vencido 1 a 0 en el partido de ida.

Los paulistas en la siguiente fase enfrentarán a Flamengo -rival de Vélez Sarsfield en semifinales de la Copa Libertadores-, en condición de visitante en el cotejo de ida.

Mientras que la otra llave comprenderá a otro equipo de la ciudad de San Pablo, Corinthians, que oficiará de local en la ida con Fluminense, otro cuadro de Río de Janeiro. Ambas series aún no cuentan con días y horarios confirmados.

Luciano por duplicado, al convertir a las 23 y 29 minutos del primer tiempo, en el estadio Raimundo Sampaio, de Belo Horizonte, lo puso en ventaja al conjunto 'tricolor'.

El local descontó por medio de Wellington Paulista, a los 44 minutos de la misma etapa y a los 20 de la segunda, Everaldo alcanzó la igualdad, que de todos modos no le fue de utilidad a América Mineiro.

Precisamente, el dueño de casa se vio favorecido para llegar al empate debido a que San Pablo se quedó con un jugador menos por la expulsión del zaguero Miranda, a los 12 minutos del segundo tiempo por doble amonestación y que por consecuencia ya no arriesgó en la ofensiva tratando se ser más cauteloso para asegurarse la clasificación. (Télam)