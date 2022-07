San Pablo, con los delanteros argentinos Jonathan Calleri, ex Boca Juniors y All Boys, como titular; y Emiliano Rigoni, ex Independiente y Belgrano de Córdoba, con ingreso en el segundo tiempo; superó esta tarde a Goianiense por 2 a 1, en condición de visitante, por la 15ta fecha del torneo conocido como 'Brasileirao'.

El equipo paulista se impuso por el doblete de Luciano al marcar la apertura a los 24 minutos del primer tiempo, de tiro penal, y cerrar a los 17 del complemento.

El anfitrión, con el atacante Diego Churín, ex Independiente, Platense y Los Andes, desde el inicio en la ofensiva, igualó transitoriamente por medio de Marlon Freitas, a los 30 minutos de la etapa inicial.

También de visitante y por el mismo resultado, Cuiabá venció a Avaí merced a las conversiones en el segundo tiempo de Valdivia y Joaquim. El dueño de casa marcó la apertura a través de Eduardo Biasi, en el primer período, de acuerdo a lo reflejado por el medio 'Globo Esporte'.

MIRÁ TAMBIÉN El argentino Núñez terminó tercero en el golf de Colorado

En tanto, América Mineiro, que le dio concurso en la segunda etapa al zaguero Germán Conti, ex Colón de Santa Fe, derrotó a Goiás por 1 a 0, con la conquista de Henrique Almeida, en el segundo tiempo.

La fecha 15 proseguía más tarde con Coritiba - Fortaleza, dirigido por el cordobés Juan Pablo Vajvoda y que es rival de Estudiantes de La Plata en los octavos de final de la Copa Libertadores de América, con el cierre de mañana entre Bragantino y Botafogo. (Télam)