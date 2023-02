San Martín de Burzaco le ganó esta tarde como visitante a Berazategui por 1 a 0 y se subió a la segunda posición del torneo de la Primera C de fútbol, tras iniciarse con ese encuentro la quinta fecha del certamen.

El partido se desarrolló en el estadio Norman Lee, de Berazategui, y el tanto del conjunto de Burzaco fue señalado por el delantero Khalil Caraballo, al minuto de la parte final.

Con este triunfo, San Martín llegó a los 11 puntos, es escolta y se situó a 1 del líder Claypole, mientras que el "Naranja" se quedó con 6 unidades y en la novena ubicación.

La quinta jornada de la Primera C, continuará de la siguiente manera:

Mañana:

A las 17:

Liniers vs. Central Córdoba de Rosario.

A las 18:

Ferrocarril Midlandvs. Leandro N. Alem

Domingo:

A las 17:

Claypole vs. Victoriano Arenas

A las 18:

Spportivo Italiano vs. Excursionistas

Lunes:

A las 17: Puerto Nuevo vs. Atlas, Deportivo Español vs. Deportivo Laferrere y Luján vs. General Lamadrid

A las 19.30:

Real Pilar vs. Justo José de Urquiza.

Tuvo fecha libre en esta jornada Yupanqui.

Posiciones: Claypole 12 unidades; San Martín de Burzaco 11; Liniers 10; Deportivo Español 9 Sportivo Italiano 7; Justo José de Urquiza, Deportivo Laferrere, Leandro N. Alem y Berazategui 6; Ferrocarril Midland y Real Pilar5; Victoriano Arenas, Luján y Yupanqui 4; Excursionistas 3; General Lamadrid 2; y Central Córdoba de Rosario, Puerto Nuevo y Atlas 1. (Télam)