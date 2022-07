San Martín de Tucumán se convirtió en el nuevo escolta de Belgrano de Córdoba en el torneo de la Primera Nacional de fútbol, al vencer esta tarde de visitante a San Martín de San Juan por 2 a 0 en un partido de la 26ta fecha.

Los goles del equipo tucumano fueron anotados por Gustavo Abregú (23m ST) y Juan Miritello (37m ST).

Con la victoria, San Martín de Tucumán llegó a los 49 puntos, quedó a siete de Belgrano (único líder con 56) y le arrebató el segundo puesto a Instituto de Córdoba, que se quedó en 47 tras perder ayer de visitante con Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Más tarde jugarán Atlético de Rafaela-Brown de Puerto Madryn y Deportivo Morón-Estudiantes de Río Cuarto.

La jornada se había puesto en marcha ayer con estos resultados:

Temperley 0 - Alvarado de Mar del Plata 0, Gimnasia de Jujuy 2 - Nueva Chicago 0, Villa Dálmine 2 - Quilmes 0, San Telmo 0 - Agropecuario 0, Almirante Brown 2 - Deportivo Maipú 1, Güemes (SDE) 1 - Mitre (SDE) 1, Atlanta 0 -Defensores de Belgrano 2, All Boys 2 - Sacachispas 1, Santamarina 2 - Chacarita Juniors 1, Chaco For Ever 1 -Tristán Suárez 0, Belgrano 1 - Independiente Rivadavia 1, Gimnasia (M) 2 - Instituto 0, Flandria 0 - Almagro 3.

El partido entre Deportivo Riestra y Ferro Carril Oeste se suspendió por una intoxicación masiva de los jugadores del equipo de Caballito. Tuvo fecha libre Deportivo Madryn.

Principales posiciones: Belgrano 56; San Martín 49; Instituto 47; All Boys 45; Gimnasia (M) 43; Almagro 42; Estudiantes (RC) 40. (Télam)