San Martín de Tucumán, segundo junto a Instituto a seis unidades del líder Belgrano, visitará mañana a San Telmo, que tiene como prioritaria misión mantenerse en la categoría, en uno de los seis encuentros que se desarrollarán mañana en la continuidad de la fecha 28 de la Primera Nacional.

El partido se jugará desde las 13.30 en el Estadio Osvaldo Baletto, ubicado en la Isla Maciel, en Avellaneda, televisado por TyC Sports y con el arbitraje de Ramiro López.

A falta de 10 fechas San Martín tiene 50 puntos y redujo a solo seis la distancia con Belgrano, con la salvedad de que el equipo cordobés tiene un partido pendiente con Quilmes, de visitante, por la 26ta. fecha.

San Martín, que dejó escapar una valiosa chance de quedar a solo cuatro al empatar en la jornada pasada de local ante Chaco For Ever, suma 14 cotejos invicto pero de ellas ocho fueron igualdades y por ello le cuesta mucho acercarse al "Pirata".

San Telmo, con 27 unidades, en su pasada presentación ganó un encuentro clave para zafar del descenso al vencer a Tristán Suárez de visitante, pero está a apenas cuatro puntos de Sacachispas, ubicado en la zona de los equipos que perderán la categoría.

Gimnasia de Mendoza, con 46 puntos y 12 partidos sin derrotas, procurará alargar la serie positiva de local ante Tristán Suárez, que tiene 23, está en zona de descenso y tendrá el debut de Fabián Nardozza como técnico en reemplazo de Juan Manuel Llop.

Ferro, con 33 e intentando ingresar al reducido, visitará a Villa Dálmine, con 24. El equipo de Caballito irá entonado a Campana luego de vencer a Belgrano como local en la mejor actuación de la temporada, mientras que el "Violeta" es otro de los que sufre en la parte baja de la tabla y acumulaseis compromisos invictos en casa.

Completará mañana a las 15.00 Gimnasia de Mendoza-Tristán Suárez, Deportivo Riestra-Sacachispas y Villa Dálmine-Ferro, ambos a las 15.30; Estudiantes (BA)-Guillermo Brown a las 16.40 (TyC Sports) y Temperley-Nueva Chicago, a las 18.05 (DirecTV).

El domingo lo harán Deportivo Madryn-Alvarado y Flandria-Deportivo Maipú, ambos a las 15.00; All Boys-Agropecuario a las 15.15 horas (TyC Sports); Santamarina-Atlético de Rafaela, a las 16; Chaco For Ever-Defensores de Belgrano, a las 16.30; Belgrano-Mitre a las 20.00 (TyC Sports).

El lunes jugarán Gimnasia de Jujuy-Quilmes, a 15.00; San Martín (S.J.)-Brown de Adrogué, a las 15.30; Güemes-Instituto a las 17.10 (TyC Sports) y Atlanta-Chacarita, a las 21.10 (TyC Sports) y el martes Almirante Brown-Independiente Rivadavia a las 21.10 (TyC Sports). Libre: Estudiantes de Río Cuarto.

Posiciones: Belgrano 56 puntos; San Martín (T) e Instituto 50; Gimnasia (M) 46; All Boys 45; Almagro 43; Estudiantes (RC) 42; Defensores 41; Independiente Rivadavia 39; San Martín (SJ), Brown (Adrogué), Chaco For Ever y Estudiantes 38; Deportivo Madryn 36; Chacarita y Guillermo Brown 35, Riestra y Deportivo Maipú (M) (x) 34; Ferro y Güemes 33; Gimnasia (J) 32; Agropecuario 31; Quilmes, Mitre (SDE) y Almirante Brown 30; Deportivo Morón y Atlanta 29; Temperley, San Telmo y Alvarado 27; Atlético Rafaela 26; Nueva Chicago 25; Flandria y Villa Dálmine 24; Tristán Suárez y Sacachispas 23; Santamarina 21.

(x) se le descontaron tres puntos por incidentes de su parcialidad.

(Télam)