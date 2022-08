San Martín de Tucumán, que necesita ganar para mantener su ilusión de ser campeón y ascender, visitará a All Boys, de muy buena campaña e invicto como local, en uno de los partidos de mañana en la continuidad de la 30ma. fecha de la Primera Nacional.

El encuentro se jugará en el estadio Islas Malvinas, en el barrio porteño de Floresta, desde las 20.10, televisado por TyC Sports y con el arbitraje de Yamil Possi.

También jugarán mañana Gimnasia (M)-Defensores (14.10, TyC), Deportivo Madryn-Nueva Chicago, Flandria-Independiente Rivadavia y Riestra-Agropecuario (todos a las 15), San Martín (SJ)-Brown (PM) (15.45); Villa Dálmine-Sacachispas (18.10, TyC), Temperley-Quilmes (19.05, DirecTV).

San Martín (51 puntos) apenas perdió ante San Telmo en los pasados 16 encuentros, pero la gran cantidad de empates, nueve en ese lapso, no le han permitido estar más cerca del puntero Belgrano. Mañana tendrá un durísima prueba futbolística y de temple en Floresta.

MIRÁ TAMBIÉN Ganen o caminan, la amenaza al plantel de Lanús después del incendio de autos en Aldosivi

All Boys (49) quiere trepar en la tabla porque ser segundo o tercero permite ingresar en el reducido por el segundo ascenso en una instancia más avanzada.

El "Albo" está invicto de local (junto a Instituto los únicos en esa condición) con 14 partidos sin derrotas, ocho triunfos y seis empates.

En Mendoza, Gimnasia (48), con 14 cotejos sin reveses y 10 sin caer de local, recibirá al duro Defensores de Belgrano (42), que está clasificando para el reducido.

El equipo cuyano, dirigido por Luca Marcogiussepe no pierde desde la 15ta. fecha ante Deportivo Madryn y ya está mirando de cerca al segundo y tercer puesto. El "Dragón" cayó con Chaco For Ever, tras 11 cotejos invicto, y de los pasados seis puntos logró apenas dos.

MIRÁ TAMBIÉN Colegiales visitará mañana a Deportivo Armenio en atractivo partido de la Primera B

En un cotejo clave para el descenso (bajan los dos últimos) Villa Dálmine (27) jugará en la ciudad de Campana a Sacachispas (24), último con Santamarina.

El "Violeta", que tuvo cinco técnicos en la temporada, hace siete partidos que no cae de local y Sacachispas, que en su pasada presentación dio la sorpresa al igualar ante Belgrano de local, no gana hace 10 fechas.

La fecha sigue el domingo con Almirante Brown-Mitre (13.10, TyC), Gimnasia (J)-Ferro (15), Chaco For Ever-Chacarita (15.10, TyC), Deportivo Morón-Deportivo Maipú y San Telmo-Brown de Adrogué (ambos a las 15.30) y Estudiantes (RC)-Almagro (16.30), el lunes lo harán Atlanta-Atlético de Rafaela (19) y Güemes-Tristán Suárez (21). Libre Alvarado.

Posiciones: Belgrano 57 puntos; Instituto 52; San Martín (T) 51; All Boys 49; Gimnasia (M) 48; Estudiantes (RC) 45; Chaco For Ever, Estudiantes (BA) y Almagro 44; Independiente Rivadavia Mendoza, Defensores de Belgrano y San Martín (SJ) 42; Deportivo Riestra, Deportivo Madryn, Brown (Adrogué), Brown (PM) y Deportivo Maipú (x) 38; Chacarita 37; Ferro, Dep. Morón y Mitre (SE) 36; Agropecuario y Gimnasia (J) 35; Güemes (SE) 34; Quilmes y Almirante Brown 33; San Telmo 31; Atlanta 30; Temperley y Alvarado 28; Villa Dálmine y Nueva Chicago 27; Atlético de Rafaela 26; Flandria 25; Tristán Suárez, Sacachispas y Santamarina 24.

(x) se le descontaron tres puntos por incidentes de sus parciales en el partido de la séptima fecha. (Télam)