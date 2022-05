San Martín de Tucumán, segundo a seis unidades del puntero y con un encuentro más jugado, visitará a Agropecuario Argentino en el partido de mayor relevancia de los siete a celebrarse mañana en el inicio de la 15ta. fecha del certamen Nacional de fútbol.

En encuentro se desarrollará en el Estadio Ofelia Rosenzuaig de la ciudad bonaerense de Carlos Casares, a las 15.30 con el arbitraje de José Carreras.

Los demás cotejos de mañana serán Nueva Chicago-Atlanta (15, por TyC Sports), Deportivo Madryn-Gimnasia de Mendoza (15), Deportivo Maipú-Estudiantes de Buenos Aires, Almagro-San Martín de San Juan y Sacachispas-Brown de Adrogué (15.30) y Quilmes-Santamarina (17).

San Martín no logra descontarle la ventaja a Belgrano, más allá de la notable campaña de los cordobeses, por su irregularidad y especialmente por los puntos que ha perdido de local ante Mitre de Santiago del Estero (0-4) e Instituto (0-0).

Los tucumanos, por ahora no dan la talla en los partidos que deben ganar para ser candidatos al ascenso y por eso, por más que sean segundos, está lejos de la punta.

Agropecuario, que esta 11mo. con 20 unidades, desde la llegada del DT Diego Osella no perdió y totaliza ocho fecha sin reveses, con cinco triunfos y tres empates, y como local ganó 13 de los pasados 15 puntos. Complicada visita para San Martín.

En tanto que Brown de Adrogué, cuarto con 24 unidades, visitará a Sacachispas, con la intención de rehabilitarse luego del 0-3 sufrido de local ante Mitre. Los de Villa Soldati están en la 31ra. posición con 11 y totaliza

Gimnasia de Mendonza, sexto con 22, goza de una buena racha con 16 puntos alcanzados sobre 18 y quiere alargarla de visita a Deportivo Madryn, que está 12do. y alternando derrotas con triunfos.

Nueva Chicago y Atlanta juegan en Mataderos buscando un triunfo que cambe un poco dos campañas grises y acercarse a la zona de clasificación para el reducido, mientras que Quilmes, que suma dos triunfos seguidos, jugará en el centenario ante Santamarina de Tandil con el objetivo de prolongar la racha.

La fecha continuará el domingo con Instituto-Defensores de Belgrano (15), Temperley-Guemes, Flandria-Deportivo Riestra (ambos 15.30), Alvarado-Chaco For Ever y Estudiantes de Río Cuarto-San Telmo (ambos 16.30), Independiente Rivadavia-Atlético de Rafaela (17), Mitre-Chacarita (17.10, TyC Sports) y Gimnasia de Jujuy-Belgrano (19.10, TyC Sports).

El lunes culminará la fecha con Ferro-Guillermo Brown (19, DirecTV), Deportivo Morón-All Boys (19.10, TyC Sports) y Almirante Brown-Villa Dálmine (21.10, TyC Sports).

+ Posiciones: Belgrano 34 puntos; San Martín (T) 28; All Boys y Brown (A) 24, Chacarita 23, Gimnasia (M), 22; Chaco For Ever, Estudiantes (BA) y Estudiantes (RC) e Instituto 21; Agropecuario, Deportivo Madryn y Brown (PM) 20; Quilmes, Riestra y Almagro 19; San Martín (SJ), Almirante Brown y Defensores de Belgrano, Deportivo Maipú (x) 18; Alvarado 17; Nueva Chicago y Atlanta 16; Deportivo Morón, Independiente Rivadavia y San Telmo 15; Mitre (SdE), Atlético Rafaela y Gimnasia (J), 14; Guemes (SE) 12; Sacachispas y Flandria, 11; Temperley, Ferro y Villa Dálmine 10; Tristán Suárez 9 y Santamarina 9.

(x) Se le descontaron 3 puntos por incidentes en la fecha 7. (Télam)