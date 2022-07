San Martín de Tucumán visitará hoy a San Martín de San Juan en uno de los tres encuentros con los que se completará la fecha 26 del torneo de la Primera Nacional que lidera cómodo Belgrano de Córdoba.

El partido se jugará desde las 15.35 en el estadio Ingeniero Hilario Sánchez Rodríguez, en la capital sanjuanina, con televisación de TyC Sports y arbitraje de Pablo Dóvalo.

Los otros dos partidos que completarán la fecha serán los siguientes:

. A las 15.35: Atlético de Rafaela-Guillermo Brown de Puerto Madryn (por TyC Sports).

. A las 21.35: Deportivo Morón-Estudiantes de Río Cuarto (por TyC Sports).

San Martín de Tucumán suma 46 unidades y está cumpliendo una muy buena campaña, aunque se ve minimizada por el gran rendimiento del puntero Belgrano (56), que anoche empató en Córdoba con los mendocinos de Independiente Rivadavia 1 a 1.

. Posiciones:

Belgrano de Córdoba 56 puntos; Instituto de Córdoba 47; San Martín (Tucumán) 46; All Boys 45; Gimnasia y Esgrima (Mendoza) 43; Almagro 42; Estudiantes (Río Cuarto) 40; San Martín de San Juan, Brown de Adrogué, Independiente Rivadavia y Defensores de Belgrano 38; Chaco For Ever 37; Deportivo Madryn, Chacarita Juniors y Estudiantes de Buenos Aires 35; Deportivo Maipú 34; Riestra 33; Brown de Madryn y Gimnasia y Esgrima de Jujuy 32; Agropecuario 31; Almirante Brown, Ferro y Güemes (SE) 30; Mitre (SE) 29; Quilmes y Alvarado 27; Atlanta y Temperley 26; Deportivo Morón y Nueva Chicago 25; San Telmo 24; Tristán Suárez, Sacachispas, Villa Dálmine y Atlético de Rafaela 23; Flandria y Santamarina 21. (Télam)