San Martín de Tucumán (40) jugará hoy como visitante de Atlético de Rafaela con el objetivo de sumar y seguir como único escolta del líder Belgrano (49), al tiempo que Instituto de Córdoba (37) enfrentará a Atlanta en la continuidad de la fecha 22 de la Primera Nacional.

La jornada de este domingo será la siguiente:

Gimnasia (M)-Independiente Rivadavia (14 horas TyC Sports), San Telmo-Ferro y Brown (PM)-Defensores de Belgrano (a las 15), Flandria-Deportivo Morón y San Martín de San Juan-Sacachispas (15.30), Güemes (SdE)-Deportivo Maipú y Chaco For Ever-Mitre (SdE), Santamarina-Tristán Suárez (16); Atlanta-Instituto (17 TyC Sports) y Atlético Rafaela-San Martín de Tucumán (18.30).

Lunes: Gimnasia (J)-Deportivo Madryn y Villa Dálmine-Alvarado (15).

MIRÁ TAMBIÉN San Lorenzo busca un nuevo triunfo en su visita a Barracas en cancha de All Boys

Tiene fecha libre Temperley.

. Resultados:

Viernes: Belgrano 1-Almagro 0.

Sábado: All Boys 3-Quilmes 1; Chacarita 2-Brown de Adrogué 1; Deportivo Riestra 3-Nueva Chicago 0; Almirante Brown 2-Estudiantes de Río Cuarto 2; Estudiantes de Buenos Aires 2-Agropecuario de Carlos Casares 0.

MIRÁ TAMBIÉN Racing visita a Sarmiento en Junín con la misión de reafirmar su levantada

= Posiciones =

Belgrano 49 puntos; San Martín (T) 40; All Boys 38; Instituto 37; Brown (A) 35; Estudiantes (RC) 33; Gimnasia (M), Independiente Rivadavia, San Martin (SJ), Almagro 32; Chacarita, Deportivo Riestra, Brown (PM), Estudiantes (BA) 31; Deportivo Madryn 30; Chaco For Ever, Deportivo Maipú y Defensores de Belgrano 27; Agropecuario, Quilmes y Ferro 26; Gimnasia de Jujuy 25; Nueva Chicago 24; Deportivo Morón 23; Mitre, Güemes, Almirante Brown y Temperley 22; Sacachispas y Atlanta 21; Flandria y San Telmo 19; Rafaela 18; Tristán Suarez y Villa Dálmine 16 y Santamarina 13. (Télam)