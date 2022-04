Quilmes (10) será local hoy de San Martín de Tucumán (17) en el partido que cerrará la novena fecha de la Primera Nacional, por la que también jugarán Deportivo Riestra (14)- Güemes de Santiago del Estero (4) y Mitre de Santiago del Estero (3)-Instituto de Córdoba (16).

. Partidos de hoy:

Deportivo Riestra-Güemes de Santiago del Estero (15.40), (TyC Sports)

Mitre de Santiago del Estero-Instituto de Córdoba (19.05) (TyC Sports)

Quilmes-San Martín de Tucumán (21.10). (TyC Sports)

. Resumen de la fecha:

Domingo: Nueva Chicago 0-Brown de Adrogué 0;Almirante Brown 1-San Telmo 1;Ferro 2-Agropecuario 2; Alvarado 1-Brown de Madryn 0; Deportivo Maipú 3-Defensores de Belgrano 1;Deportivo Madryn 1- Santamarina 1; Deportivo Morón 0-Estudiantes 1; Temperley 0-Atlanta 2;e Independiente Rivadavia Mendoza 2-Tristán Suárez 1.

Viernes: Estudiantes de Río Cuarto 0-Atlético de Rafaela 0; Belgrano de Córdoba 2-All Boys 1 y Gimnasia de Jujuy 1-Chaco For Ever 1.

Sábado: Flandria 4 -San Martín de San Juan 0; Villa Dálmine 1-Gimnasia de Mendoza 5 y Almagro 1-Chacarita 3.

Libre: Sacachispas.

Posiciones: Belgrano 22 puntos; Brown (A) 19; San Martín (T) 17; Instituto, Almirante Brown y Brown (PM) 16; Deportivo Riestra y Chacarita 14; All Boys, Atlanta, Chaco For Ever, Deportivo Madryn, Estudiantes Buenos Aires y Estudiantes de Río Cuarto 13

Deportivo Maipú y Defensores de Belgrano 12; Independiente Rivadavia y Nueva Chicago 11; Quilmes, Agropecuario, Dep. Morón, San Martín (SJ), Alvarado, Gimnasia (J) y Almagro 10; Gimnasia (M), Sacachispas y Atlético de Rafaela 9; Temperley y Flandria 8; Ferro, Villa Dálmine y San Telmo 7; Santamarina 6; Tristán Suárez 5; Güemes 4; Mitre 3. (Télam)