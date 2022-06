San Martín de Tucumán, segundo a seis unidades del puntero Belgrano de Córdoba, será visitante de Chacarita Juniors, que desea ponerle fin a una serie de cuatro jornadas sin ganar, en uno de los nueve partidos que le darán continuidad hoy a la fecha 20 de la Primera Nacional.

El encuentro se jugará en el estadio de Chacarita, ubicada en el partido bonaerense de San Martín, desde las 20.10, televisado por TyC Sports y con el arbitraje de Ramiro López.

Además, la jornada del sábado propone un clásico tradicional del fútbol de ascenso en Floresta entre All Boys y Nueva Chicago, que se caracteriza por la paridad, ya que luego de haberse enfrentado en 120 partidos se impusieron 40 veces cada uno y empataron otras 40.

En Isidro Casanova se celebrará otra clásico del ascenso, en este caso entre Almirante Brown y Deportivo Morón, acá con ventaja de "La Fragata" con 29 triunfos contra 25 de el "Gallito" y 30 empates.

La fecha en la Primera Nacional comenzó anoche en Tandil con la goleada de Instituto de Córdoba sobre el local Santamarina por 4 a 0 con dos goles de Gabriel Graciani, uno de Matías Ferreira y otro de Nicolás Mazzola, de tiro penal.

. La programación de la fecha 20 continuará de la siguiente manera:

. Hoy:

. A las 14.10: All Boys-Nueva Chicago (TyC Sports).

. A las 15.00: Estudiantes de Buenos Aires-Sacachispas.

. A las 15.30: Gimnasia de Mendoza-Deportivo Maipú, Villa Dálmine-Deportivo Madryn y Deportivo Riestra-Alvarado de Mar del Plata.

. A las 16: Atlético de Rafaela-Agropecuario.

. A las 18.10: Chaco For Ever-Independiente Rivadavia (TyC Sports).

. A las 19.10: Almirante Brown-Deportivo Morón (DirecTV).

. A las 20.10: Chacarita Juniors-San Martín de Tucumán (TyC Sports).

. Mañana:

. A las 11: San Martín de San Juan-Ferro.

. A las 13.45: San Telmo-Quilmes (TyC Sports).

. A las 15: Brown de Puerto Madryn-Tristán Suárez y Gimnasia de Jujuy-Temperley.

. A las 15.50: Belgrano de Córdoba-Estudiantes de Río Cuarto (TyC Sports).

. A las 19: Guemes de Santiago del Estero-Almagro.

. Lunes:

. A las 15: Brown de Adrogué-Defensores de Belgrano (TyC Sports) y Atlanta-Mitre de Santiago del Estero. . Libre: Flandria.

+ Posiciones:

Belgrano de Córdoba 42 puntos; San Martín de Tucumán 36; Instituto de Córdoba y Brown de Adrogué 34; All Boys 31; Gimnasia y Esgrima de Mendoza 30; Almagro 29; Independiente Rivadavia, Brown de Puerto Madryn y Estudiantes Río Cuarto 28; Chacarita Juniors y Estudiantes de Buenos Aires 27; Deportivo Madryn y San Martín de San Juan 26; Agropecuario, Chaco For Ever, Deportivo Maipú y Quilmes 25; Nueva Chicago y Alvarado 24; Defensores de Belgrano 23; Ferro y Deportivo Riestra 22; Deportivo Morón y Gimnasia y Esgrima de Jujuy 21; Atlanta y Almirante Brown 20; Mitre, Sacachispas, Guemes, Flandria y Temperley 19; Atlético de Rafaela 17; San Telmo 16; Villa Dálmine 15; Tristán Suárez 13 y Santamarina 10. (Télam)