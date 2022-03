San Martín de Tucumán visitará hoy a Alvarado de Mar del Plata con el objetivo de sumar tres puntos y compartir junto a Belgrano de Córdoba el liderazgo de la Primera Nacional, en un partido que dará continuidad a la quinta fecha del torneo.

La jornada completa de hoy con sus horarios es la siguiente:

-17.00, Deportivo Maipú (Mendoza)-Instituto ; Gimnasia (Jujuy)-Santamarina y All Boys-Gimnasia (Mendoza) ; Alvarado (Mar del Plata)- San Martin de Tucumán (se cambio el horario original de las 19 a las 17 por problemas en el Estadio José María Minella)

-17.05, Deportivo Morón-Chacarita (TyC Sports);

-20.00, Independiente Rivadavia (Mendoza)-Mitre (Santiago del Estero)

Los resultados registrados hasta el momento fueron:

. Jueves: Villa Dálmine 0-Atlanta 0.

. Viernes: Almagro 1 - Tristán Suárez 0; Belgrano 2 - San Martín (SJ) 0 y Estudiantes (Río Cuarto) 0 - Defensores de Belgrano 2.

. Sábado: Quilmes 1 - Sacachispas 1, Deportivo Madryn 1 - Brown (Adrogué) 1, Flandria 2 - Atlético Rafaela 1, Riestra 1 - Chaco For Ever 1, Temperley 0 - Guillermo Brown (Puerto Madryn) 1, Almirante Brown 1 - Estudiantes (Buenos Aires) 0 y Güemes (Santiago del Estero) 0 - San Telmo 1.

Mañana cerrarán la fecha a las 19.10: Nueva Chicago-Agropecuario (Direct TV).

Libre: Ferro Carril Oeste.

= Posiciones =

Belgrano, 13; Brown (PM), 12; Brown (A) y Riestra, 11; San Martín (T), Almirante Brown y Almagro, 10; All Boys, Deportivo Maipú, Instituto y Deportivo Madryn, 8; Quilmes y Chaco For Ever, 7; Independiente Rivadavia, Atlanta, Chacarita, Gimnasia (J), Defensores de Belgrano, San Telmo y Estudiantes (RC), 5; Atlético Rafaela, Santamarina, Alvarado, Temperley, Tristán Suárez, Sacachispas, Ferro, San Martín (SJ) y Flandria, 4; Gimnasia (M), Estudiantes (BA), Morón, Güemes (SdE) y Dálmine, 3; Agropecuario y Nueva Chicago, 2; Mitre (SdE), 1. (Télam)