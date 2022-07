San Martín de Tucumán (41 puntos) buscará hoy convertirse en el único escolta del líder Belgrano de Córdoba (53) cuando reciba a Ramón Santamarina de Tandil en uno de los partidos que cerrarán la 23ra. fecha de la Primera Nacional.

La jornada de este lunes tendrá los siguientes partidos:

Defensores de Belgrano-Atlético de Rafaela (17.35), Alvarado de Mar del Plata-Almirante Brown (19.40) y San Martín de Tucumán-Santamarina de Tandil (21.40). Todos los encuentros serán televisados por la señal TyC Sports.

Los otros marcadores, en partidos jugados entre viernes y sábado, fueron los siguientes: Ferro 0-Gimnasia de Mendoza 0; Nueva Chicago 0-Belgrano de Córdoba 1; Brown de Adrogué 2-Brown de Puerto Madryn 0; Tristán Suárez 2-Estudiantes 0; Almagro 1-Villa Dálmine 0; Independiente Rivadavia Mendoza 1-All Boys 1.

Agropecuario de Carlos Casares 1-Atlanta 0; Quilmes 0-Guemes de Santiago del Estero 2; Deportivo Morón 1-Temperley 1; Deportivo Maipú de Mendoza 2-Deportivo Riestra 2.

Domingo: Instituto 2- San Martin de San Juan 1; Estdiantes de Rio Cuarto 3- Gimnasia de Jujuy 1; Deportivo Madryn 3-Flandria 2; sacachsipas 0-Chaco For Ever 1, Mitre 2- San Telmo 1.

Tuvo fecha libre Chacarita Juniors.

Posiciones: Belgrano 53; San Martín (Tucumán) e Instituto 41; All Boys 39; Brown (A) 38; Gimnasia (M) y Estudiantes (RC) 36; San Martín (SJ) y Almagro 35; Dep. Madryn 34; Independiente Rivadavia y Chaco For Ever 33; Riestra 32

Chacarita, Estudiantes y Brown PM 31; Defensores de Belgrano 30; Agropecuario 29; Güemes y Dep. Maipú (a) 28; Ferro 27; Quilmes y Gimnasia (J) 26; Mitre, Alvarado y Dep. Morón 25; N. Chicago 24; Temperley 23; Almirante Brown, Atlanta y San Telmo 22; Sacachispas 21; Tristán Suárez y Flandria 20; Atlético de Rafaela 19; Villa Dálmine 17; Santamarina 14

(a) Se le descontaron tres puntos por incidentes de sus parciales. (Télam)