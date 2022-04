San Martín de Tucumán, segundo a cuatro unidades del puntero Belgrano de Córdoba, que tiene fecha libre, procurará achicar esa diferencia cuando mañana reciba a Mitre, de Santiago del Estero, en el inicio de la fecha 1 de la Primera Nacional de fútbol.

El encuentro se jugará desde las 21.10, en el estadio Libertador General San Martín, también llamado La Ciudadela, con el arbitraje de Carlos Córdoba y televisado por TyC Sports.

Belgrano suma 28 unidades, San Martín lo sigue con 24 y tercero se ubican Instituto, que ya quedó libre, y Brown de Adrogué, ambos con 20.

La oportunidad de colocarse a un punto de la cima es más que propicia para San Martín, que suma seis fecha sin derrotas (solo fue vencido por Alvarado) con 14 puntos de los últimos 18, bajo la conducción por Pablo De Muner.

El equipo tucumano viene de golear a Ferro, en caballito por 4 a 1 dando la imagen de un equipo contundente, bien trabajado y con elementos de muy buen nivel como su arquero Darío Sand, Hernán Pellerano en la zaga, Tino Costa, Juan Miritello en la ofensiva.

San Martín tras ese cotejo deberá pensar en Quilmes, el rival del miércoles próximo a las 18.00 en La Rioja por los 32vos de la Copa Argentina.

Mitre irá a Tucumán con el aliciente de haber logrado la fecha pasada su primer triunfo (ante Tristán Suárez), con el debut de Pablo Riccheti como DT. Hoy se ubica 34to. con siete unidades, solo dos más que el último Güemes, también santiagueño.

La fecha continuará de la siguiente manera:

+ Sábado: Brown de Adrogué-Independiente Rivadavia (15), San Telmo-Temperley y Atlanta-Estudiantes de Río Cuarto (ambos 15.30), Chacarita-Quilmes (16.10, TyC Sports), San Martín (San Juan)-Deportivo Madryn (16.30), Tristán Suárez-Sacachispas (19), Santamarina-Almagro (19.45), All Boys-Gimnasia (Jujuy) (20.10, DirecTV) y Chaco For Ever-Deportivo Morón (21).

+ Domingo: Atlético de Rafaela-Nueva Chicago (14.10, TyC Sports), Estudiantes de Buenos Aires-Alvarado (15), Guillermo Brown de Puerto Madryn-Deportivo Maipú (15.30) y Güemes-Almirante Brown (19).

+ Lunes: Deportivo Riestra-Villa Dálmine (15.30), Agropecuario-Instituto (15.35, TyC Sports), Gimnasia (Mendoza)-Flandria (19.10, TyC Sports) y Defensores de Belgrano-Ferro (21.10, TyC Sports). Libre: Belgrano.

- Posiciones: Belgrano 28 puntos; San Martín (T) 24; Instituto y Brown (A) 20; Chacarita 18; Deportivo Madryn, Riestra, Almirante Brown, Estudiantes (RC) y G. Brown 17; Dep. Maipú y Almagro 16; Gimnasia (M), All Boys, Chaco For Ever y Def. de Belgrano 15; San Martín (SJ), Atlanta, Estudiantes (BA), Agropecuario e Independiente de Rivadavia 14, Alvarado 13, At. Rafaela, Deportivo Morón, Quilmes y Nueva Chicago 12, Gimnasia (J) 11; Flandria y Sacachispas 10, Temperley, Villa Dálmine y San Telmo 9; Ferro 8; Mitre (SdE) y Santamarina 7; Tristán Suárez 6; Güemes (SdE) 5.

(Télam)