San Martín, de Tucumán empató hoy sin goles ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza, como local y no pudo colocarse como único escolta de Belgrano, líder del torneo de la Primera Nacional, en uno de los partidos que le otorgaron continuidad a la vigesimonovena fecha del principal certamen del ascenso del fútbol argentino.

En la Ciudadela, el equipo local no pudo superar la férrea resistencia que le opuso el adversario mendocino y quedó con 51 unidades, una por detrás de Instituto de Córdoba, que en la tarde del sábado igualó 1-1 con Deportivo Riestra.

Por su lado, el conjunto mendocino mantiene un invicto de 14 jornadas (6 triunfos, 8 empates) pero retrocedió a la quinta colocación de la tabla, con 48 unidades.

Más temprano, All Boys avanzó a la cuarta posición, tras imponerse como visitante a Tristán Suárez (24), por 1-0. El ingresado delantero Miqueas González (St. 36m.) decretó la victoria del conjunto que dirige el DT Aníbal Biggeri, que terminó con diez jugadores, por la expulsión del mediocampista Fernando Barrientos (St. 44m.).

Otros resultados de la jornada: Chacarita 1 (Facundo Parra)-San Martín (San Juan) 1 (Luciano Perdomo -en contra-); Brown (A) 1 (Mateo Acosta) -Chaco For Ever 2 (Claudio Vega y Luciano Giménez Aranda, de penal-); Defensores de Belgrano 0-San Telmo 0; Almagro 1 (Enzo Ariel Fernández)-Deportivo Madryn 1 (Rodrigo Castillo); Brown (Puerto Madryn) 1 (Sergio González)-Atlanta 0; Alvarado 0-Estudiantes (Río Cuarto) 1 (Renzo Reynaga) y Mitre (Santiago del Estero) 3 (Santiago Rosales -3-) -Villa Dálmine 2 (Fernando Moreyra y Matías Molina).

=Resumen de la fecha=

-Viernes: Atlético Rafaela 1 (Nicolás Pelaitay en contra) - Estudiantes (Buenos Aires) 2 (Juan Cruz Randazzo y Kevin González).

-Sábado: Sacachispas 1 (Rodrigo Iván Díaz)-Belgrano 1 (Pablo Vegetti), Quilmes 1 (Iván Colman)-Flandria 0, Deportivo Maipú 2 (Fausto Montero y Marcelo Eggel)-Temperley 1 (Tobías Reinhart) e Instituto 1 (Gabriel Graciani -de penal-)-Deportivo Riestra 1 (Walter Acuña).

-Lunes: 15:30 (TyC Sports), Nueva Chicago - Deportivo Morón; 16, Independiente Rivadavia (Mendoza) - Gimnasia (Jujuy); 21:10 (TyC), Ferro - Almirante Brown.

-Martes: 21:10 (TyC Sports), Agropecuario - Güemes (Santiago del Estero). Libre: Santamarina (Tandil).

=Posiciones: Belgrano ,57 unidades; Instituto, 52; San Martin (T), 51; All Boys 49; Gimnasia (M), 48; Estudiantes (RC) 45; Chaco For Ever, Estudiantes (BA) y Almagro, 44; Defensores de Belgrano y San Martín (SJ), 42; Independiente Rivadavia, 39; Deportivo Riestra, Dep. Madryn, Brown (A), Brown (PM) y Dep. Maipú (x) 38; Chacarita, 37; Mitre (SdE) 36; Deportivo Morón y Gimnasia y Esgrima (J) 35; Güemes (SdE) 34; Ferro, Quilmes y Almirante Brown 33; Agropecuario, 32; San Telmo 31; Atlanta 30; Temperley y Alvarado, 28; Villa Dálmine, 27; Atlético Rafaela y Nueva Chicago, 26; Flandria, 25; Tristán Suárez, Sacachispas y Ramón Santamarina, 24.

(x) A Deportivo Maipú se le descontaron 3 puntos por incidentes en la séptima fecha. (Télam)