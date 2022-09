San Martín, de Tucumán empató hoy ante Deportivo Riestra sin goles, como visitante, y es escolta junto con Instituto de Belgrano, líder del torneo de la Primera Nacional en uno de los partidos que cerraron la 32da. fecha del principal campeonato de ascenso del fútbol argentino.

La igualdad colocó a San Martín junto con Instituto ambos, con 56 puntos, como escoltas de Belgrano (67), líder del campeonato que la jornada pasada goleó en Córdoba a Tristán Suárez por 4 a 1

Luego completarán la jornada Temperley-Ferro y All Boys-Brown (Adrogué).

=Resumen de la fecha=

-Sábado: Deportivo Madryn 1 (Lucas González)-Quilmes 1 (Federico González); Gimnasia y Esgrima (Mendoza) 2 (Leandro Ciccoloni y Santiago Solari)-Chacarita 1 (Ricardo Blanco); San Martín (San Juan) 4 (Matías Giménez, Nicolás Franco, Martín Rivero y Tobías Coppo)-Santamarina (Tandil) 0 y Atlanta 1 (Gonzalo Klusener)-Estudiantes (Buenos Aires) 0.

-Domingo: Deportivo Morón 1 (Mateo Levato)-Independiente Rivadavia 1 (Pablo Palacio); Gimnasia (Jujuy) 1 (Lucas Rebecchi)-Sacachispas 1 (Adrián Martínez); San Telmo 4 (doblete de Jonathan Cañete, Juan Zurbriggen y Ramiro López)-Guillermo Brown (Puerto Madryn) 1 (Juan Ignacio Silva).

Flandria 0-Mitre (Santiago del Estero) 0; Villa Dálmine 1 (Francisco Nouet)-Agropecuario 0; Almirante Brown 0-Instituto 1 (Gabriel Graciani -de penal-); Güemes (Santiago del Estero) 0-Defensores de Belgrano 0-

Alvarado 0-Nueva Chigago 0; Estudiantes (Río Cuarto) 0-Deportivo Maipú 1 (Matías Persia); Chaco For Ever 1 (Leandro Allende)-Atlético Rafaela 0 y Belgrano 4 (Santiago Longo, Pablo Vegetti, Ibrahim Hesar y Guillermo Pereira)-Tristán Suárez 1 (Gabriel Tomassini).

=Posiciones=

Belgrano 67 puntos; San Martín (T) e Instituto 56; Gimnasia (M) 54; All Boys 51; Chaco For Ever 50; Estudiantes (RC) 49; San Martín (SJ) 48; Independiente Rivadavia, Defensores de Belgrano, Estudiantes (BA) y Almagro 47; Riestra 46; D. Madryn 43; D. Maipú (x) 42; Quilmes y Brown (PM) 41; Morón, Chacarita y Mitre (SE) 40, Brown (A), Ferro y Almirante Brown 39; Atlanta 37; Güemes (SE) y Gimnasia (J) 36; Agropecuario y San Telmo 35; Villa Dálmine 32; A. Rafaela 30; Temperley, Flandria, Nueva Chicago y Alvarado 29; Tristán Suárez y Sacachispas 26; Santamarina 24.

(x) Se le descontaron tres puntos por incidentes en la séptima fecha. (Télam)