(Agrega dato y cierra jornada)

San Martín, de San Juan batió esta noche por 2 a 1 como local a Guillermo Brown, de Puerto Madryn, y con ello alcanzó en la punta de las posiciones de la Zona A del campeonato de la Primera Nacional a Agropecuario, de Carlos Casares, en un encuentro que clausuró la 16ta. fecha de ese grupo.

Benjamín Borasi abrió la cuenta para los sanjuaninos a los 40 minutos del primer tiempo, Mauro "Rayo" Fernández empató para los chubutenses a los 3 del complemento, y a seis del final del cotejo Sebastián González le dio la victoria y la consecuente punta de su zona a los cuyanos..

Previamente y por el Grupo B, Deportivo Riestra empató hoy 2 a 2 ante Racing, de Córdoba, en el Bajo Flores, y ambos siguen de mitad de tabla para abajo, en el cierre de la decimocuarta fecha de esa zona.

MIRÁ TAMBIÉN Quiero quedarme a pelearla en Vélez, admite DT Gareca

El mediocampista Franco Coronel (1 y 10m. ST) marcó para el equipo local; en tanto que los delanteros Lázaro Romero (5m. ST) y Milton Céliz (39m. ST) lo hicieron para el conjunto cordobés.

La igualdad colocó a Riestra en la decimotercera posición con 17 puntos, mientras que Racing es duodécimo, también con 17 unidades.

Posteriormente Estudiantes, de Buenos Aires superó en Caseros a Chaco For Ever por 3 a 0 para cerrar el grupo B, con goles de Tomás Bolzicco (de tiro penal), Martín Garnerone y Santiago Briñone.

Mientras que por la Zona A clausuraron la 16ta. fecha, en Santiago del Estero, Güemes y San Martín, de Tucumán, con victoria de los visitantes por 1 a 0 con tanto de Emanuel Dening.

MIRÁ TAMBIÉN Vélez y Central diseñaron un flojo empate en Liniers

= Resumen =

- Zona A, 16ta. fecha -

. Sábado: Deportivo Morón 1 (Coronel -de penal-) -Nueva Chicago 0; Gimnasia de Mendoza 2 (Tadeo Marchiori y Rodrigo Castro -de penal-) - San Telmo 1 (Sebastián Olivarez en contra); Defensores de Belgrano 1 (Claudio Salto, de penal) -Estudiantes (Río Cuarto) 0; Patronato 3 (Facundo Cobos -de penal-, Ignacio Russo y Mateo Levato) - Temperley 1 (Patricio Cucchi) y Almirante Brown 3 (Germán Rivero, Alan Barrionuevo y Marcos Enrique) - All Boys 0.

. Domingo: Flandria 2 (dos de Sánchez) - Agropecuario 1 (Moreyra) y Alvarado 0 - Almagro 0.

Libre: Defensores Unidos (Zárate).

. Posiciones: San Martín, de San Juan y Agropecuario 26 puntos; Temperley 25; Almirante Brown 24; San Martín (T) y Defensores Unidos (Zárate) 23; Gimnasia (M) 21; Defensores de Belgrano y Morón 20; Güemes (SdE), Almagro, Estudiantes (RC) y Flandria 19; Patronato, Brown (PM) y Chicago 18; Alvarado 16; All Boys 14 y San Telmo 12.

- Zona B, 14ta. fecha -

. Viernes: Gimnasia (Jujuy) 1-Tristán Suárez 0.

. Sábado: Deportivo Madryn 2 (L. González y Pruzzo) - Deportivo Maipú de Mendoza 3 (Sambueza -de penal-, Véliez e I. González); Villa Dálmine 0 - Aldosivi de Mar del Plata 1 (Ariel Cervera), Atlético de Rafaela 1 (Delgadillo) - Independiente Rivadavia de Mendoza 3 (Reali y Arce -2-). Quilmes 1 (Bonetto)-Chacarita 1 (Zanini)

. Domingo: Brown de Adrogué 0 - Mitre de Santiago del Estero 0 y Ferro Carril Oeste 2 (Díaz -de penal- y Herrera) - Atlanta 0.

. Posiciones: Chacarita 28 puntos; Deportivo Maipú 27; Independiente Rivadavia 25; Quilmes y Rafaela 23; Ferro y Gimnasia (J) 19; Aldosivi Estudiantes (BA), D. Madryn y Atlanta 18; Brown (A), Racing (C), Riestra y Mitre (SdE) 17; Villa Dálmine 14; Tristán Suárez 13 y Chaco For Ever 10. (Télam)