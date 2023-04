San Martín, de San Juan goleó hoy a Almagro por 3 a 0 y se trepó a la punta de la Zona A de la Primera Nacional junto con Defensores Unidos y Agropecuario, en el cierre de la decimocuarta fecha del grupo.

El mediocampista Nicolás Pelaitay (30m. PT), el delantero Nicolás Blanco (21m. ST) y el volante Benjamín Borasi (42m. ST), anotaron para festejar la tercer victoria al hilo del conjunto cuyano.

La fecha anterior superó a San Telmo por 2 a 0, como visitante y 3 a 1 a Temperley de local, en la duodécima. De esta manera San Martín con 23 puntos alcanzó en la punta a Defensores Unidos y Agropecuario Argentino; Almagro en cambio es decimoquinto con 15 unidades.

Temperley por su parte superó 1 a 0 a Alvarado de Mar del Plata y ascendió a la cuarta posición del torneo .El defensor Lucas Angelini (14m. ST), marcó para los "gasoleros".

La conquista, la sexta en el campeonato, colocó a Temperley en la cuarta ubicación con 22 puntos; en tanto que Alvarado es decimoséptimo con 14 unidades.

Almirante Brown empató hoy sin goles ante Defensores de Belgrano, en el estadio Fragata Sarmiento en Isidro Casanova y no pudo llegara a la punta de la Zona A

La igualdad bajó a Brown a la quinta posición con 21 puntos y no pudo alcanzar en la punta a Defensores Unidos, San Martín de San Juan y Agropecuario (32); mientras que Defensores de Belgrano es noveno con 17 unidades.

En tanto que Nueva Chicago igualó sin goles con Patronato -que es decimotercero con 15 unidades-, en Paraná y subió a la sexta posición con 18 puntos.

San Telmo, por su parte, último en la tabla de posiciones y con el debut del técnico Darío Lema, goleó a Flandria por 4 a 1, en Jáuregui.

Erik Bondancer (37m. PT), Rodrigo González (11m. ST), Ramiro Luna (24m. ST) y Lionel Laborda (51m. ST) anotaron para el "Candombero"; Julián Ford (36m.ST) descontó para el "Canario".

San Telmo es último con 11 unidades y Flandria a su vez es undécimo con 16 puntos.

A su vez que Gimnasia de Mendoza venció sobre la hora por 1 a 0 a San Martín de Tucumán, como local y ascendió a la séptima posición. Joan Juncos (41m. ST), convirtió para el conjunto mendocino.

Otros resultados de la Zona A: Deportivo Morón 2 (Orosco y Kubiszyn) -Estudiantes de Río Cuarto 0 y Güemes de Santiago del Estero 1 (Escudero) - All Boys 1 (Iacobellis).

Por la Zona B, Deportivo Riestra le ganó a Tristán Suárez por 2 a 0, en el Bajo Flores. Los delanteros Lázaro Romero (9m. PT) y Martín Batallini (48m. ST), anotaron para la victoria del equipo de Nueva Pompeya.

El resultado colocó a Riestra en la décima posición con 15 unidades; mientras que Tristán Suárez es decimoquinto con 13 unidades.

Racing de Córdoba por su parte empató en la provincia mediterránea 1 a 1 con Atlanta. Nicolás Mazzola (29m.ST), marcó para el "Bohemio" y Joé Méndez (40m. ST) lo igualó para el equipo local.

El resultado mantuvo a ambos equipos en la misma ubicación, Racing es séptimo con 16 puntos y Atlanta a su vez es sexto con 17 unidades.

* Posiciones Zona A: San Martín (SJ), Defensores Unidos y Agropecuario 23 puntos; Temperley 22; Almirante Brown 21; Nueva Chicago y Gimnasia (M) 18; D. Belgrano y San Martín (T) 17; Güemes (SE), Flandria y Estudiantes (RC) 16; Patronato, Brown (PM) y Almagro 15; All Boys, D. Morón y Alvarado 14; y San Telmo 11.Libre Guillermo Brown de Puerto Madryn.

*Posiciones Zona B: Chacarita Juniors y Deportivo Maipú 23 puntos; Quilmes 22;, Atlético Rafaela e Independiente Rivadavia 19; Atlanta 17; Racing (C) y Gimnasia (J) 16; Brown (A), Riestra, D. Madryn y Estudiantes (BA) 15; Villa Dálmine 14; Mitre (SE) y Tristán Suárez 13; Riestra, Ferro y Aldosivi 12; y Chaco For Ever 9.

Los ganadores de cada zona jugarán la final por el primer ascenso a la Liga Profesional.

Del segundo lugar al octavo de cada grupo jugarán el Reducido por el segundo ascenso.

El último equipo de cada zona descenderá y los anteúltimos jugarán entre sí para determinar el tercer descenso. (Télam)