San Luis, con dos goles del delantero argentino Germán Berterame, venció este domingo de visitante por 2 a 1 a Toluca, dirigido por su compatriota Hernán Cristante, en la continuidad de la décima fecha del torneo de la liga mexicana.

Berterame, exatacante de San Lorenzo y Patronato, pasó a encabezar la tabla de goleadores, con 8 tantos con el doblete que marcó en el primer tiempo, con apertura señalada por tiro penal, en tanto que el delantero español Ian González, también desde los 12 pasos descontó para el local al final de la misma etapa.

En el vencedor, el entrenador uruguayo Marcelo Méndez le ofreció también concurso titular al arquero Marcelo Barovero (ex River Plate) y al delantero Andrés Vombergar (ex Ituzaingó y Los Andes).

Por su parte Cristante contó desde el inicio con el volante Rubens Sambueza (ex River Plate), según lo consignado por el sitio Flashscore.

Otro que ganó de visitante y por el mismo resultado fue Monterrey, con el arquero Esteban Andrada (ex Boca Juniors, Lanús y Arsenal); el volante Matías Kranevitter (ex River Plate) y los delanteros Maximiliano Meza (ex Independiente y Gimnasia) y Rogelio Funes Mori (ex River Plate).

Principales posiciones: América, 21 puntos: Monterrey y Toluca, 20; Atlas (G), 19; Atlético San Luis. 16. (Télam)