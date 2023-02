San Lorenzo visitará esta noche al complicado Lanús, en un encuentro que promete ser interesante y en el que ambos equipos buscarán un triunfo que les permita ser protagonistas en la Liga Profesional 2023. El encuentro se disputará desde las 21:30 en el estadio Néstor Díaz Pérez, tendrá como árbitro principal a Facundo Tello, en el VAR estará Silvio Trucco y será televisado por TNT Sports. Ruben Darío Insua, entrenador de San Lorenzo, advirtió que su equipo "deberá ganar un título en 2023", tuvo un arranque ideal al triunfar en el debut ante Arsenal de Sarandí por 1 a 0. Ahora, no dispondrá del mismo once inicial ya que, por cambio táctico y por un conflicto contractual realizará dos modificaciones. Gastón Campi le ganó la pulseada a Carlos Sánchez y será titular en lugar de Federico Gattoni, que fue descartado por no renovar su vínculo y viajar sin permiso a Italia para tramitar los papeles para emigrar al Sevilla de España, y en los próximos días podría ser bajado a la Reserva. Pero ésta no será la única novedad, ya que Agustín Martegani, de gran ingreso en el debut frente a Arsenal, compartirá la mitad de la cancha junto a Jalil Elías en el lugar que ocupó Nahuel Barrios y este último se correrá al extremo izquierdo del ataque azulgrana: quien dejará el equipo es Ezequiel Cerutti. Por su parte, Lanús, que logró un valioso triunfo ante Colón por 2 a 1 en el debut, buscará mantenerse en la senda de la victoria con el mismo once inicial y comenzar lentamente a alejarse de la zona baja de los promedios, la cual lo tiene a ocho unidades de los puestos de descenso.. Las siguientes son las probables formaciones y otros detalles del encuentro:. Liga Profesional 2023. Fecha 2. Lanús - San Lorenzo. Estadio: Néstor Díaz Pérez. Árbitro: Facundo Tello. VAR: Silvio Trucco. Hora de inicio: 21:30. TV: TNT Sports..Lanús: Lautaro Morales; Leonel Di Plácido, Cristian Lema, José Canale, Juan Sánchez Miño; Luciano Boggio, Tomás Belmonte; Matías Esquivel, Lautaro Acosta, Pedro De la Vega; Leandro Díaz DT: Frank Kudelka. San Lorenzo: Facundo Altamirano; Gonzalo Luján, Gastón Campi, Rafael Pérez, Gastón Hernández, Malcom Braida; Agustín Martegani, Jalil Elías, Nahuel Barrios, Andrés Vombergar; Adam Bareiro. DT: Ruben Darío Insua. LG/PT NA