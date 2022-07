El ala pivote Fernando Podestá se integró en las últimas horas a la nómina de San Lorenzo para jugar la próxima edición de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB)

El interno, de 30 años y 2,05 metros de altura, acordó condiciones para integrarse al conjunto de Boedo, luego de haber actuado durante la pasada temporada en Olímpico de La Banda.

El jugador también registró pasos anteriores por Peñarol de Mar del Plata, Estudiantes de Concordia, Unión de Santa Fe, Obras Basket, Hispano Americano de Río Gallegos, Quimsa de Santiago del Estero y La Unión de Formosa.

El elenco "azulgrana", que volverá a ser conducido por el DT Emanuelle Quintans, ya tiene como fichas garantizadas a los bases Lucas Pérez y Raúl Pelorosso (procede de Deportivo Viedma); los escoltas Sebastián Lugo (viene de Quimsa de Santiago del Estero), Facundo Rutenberg e Ian Cerino (ambos sub ’23).

Además, estarán los internos Tomás Rossi (ex Instituto de Córdoba), Julián Aprea (ex Platense) y Fernando Podestá (ex Olímpico de La Banda).

(Télam)