El entrenador de Lanús, Frank Kudelka, se mostró en disconformidad con el rendimiento de su equipo tras la derrota 1 a0 con San Lorenzo porque consideró que su rival "no fue superior y se metió muy atrás".

"No tuvimos profundidad en un partido difícil contra un San Lorenzo que se mete muy atrás, porque no creo que nos hayan superado", expresó Kudelka, muy cuestionado por los hinchas "granates", al término del encuentro en cancha de Lanús.

Además, reconoció que va en busca de mejorar el rendimiento para poder asegurarse puestos de Copas Internacionales, ya que hoy está en el quinto lugar de la tabla general.

"No quiero justificarme y me hago cargo de lo que hizo el equipo. Lanús tiene que consolidar lo que hizo el torneo pasado, que es estar en los puestos de copas”, expresó el ex entrenador de Huracán.

En relación con los objetivos del año, el DT dijo que el "campeonato pasado fue muy bueno pero este arranque está siendo discreto y por eso parece que ahora nada sirve", cerró Kudelka. (Télam)