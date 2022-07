El secretario de San Lorenzo, Sergio Costantino, reconoció que el club recibió una propuesta insuficiente para transferir al futbolista Nicolás Fernández Mercau al fútbol alemán y endureció la postura institucional al asegurar que, en esos términos, no será vendido.

"La propuesta sobre Mercau fue informal por 3.2 millones de euros (2.5 millones libres de impuestos) y a nosotros no nos sirve. Por ese monto no lo venderemos", avisó el dirigente en una rueda de prensa ofrecida hoy en la Ciudad Deportiva.

Fernández Mercau, de 22 años, presiona a través de su representante para salir al club Hoffenheim y no jugará este lunes el partido con Talleres de Córdoba por la décima fecha de la Liga Profesional.

El futbolista llegó tarde al entrenamiento del domingo -acusó una indisposición- y trabajó de manera diferenciada en el gimnasio.

"Nos tenemos que poner firmes para que en el futuro los chicos no sigan faltándole el respeto al club. Si hay que defender el patrimonio con el riesgo de que el jugador se quede sin jugar, lo haremos", redobló Costantino.

Posteriormente, el DT Rubén Insúa confirmó el deseo del jugador de ser transferido: “Nicolás Fernández Mercau habló conmigo antes de la práctica del sábado y me dijo que había aceptado una oferta para irse a Alemania porque es un paso importante para su carrera. Me manifestó que no cuente con él para el partido del lunes”.

Su lugar en el equipo lo ocupará Tomás Silva, de 19 años, que acumula cinco partidos en primera división. (Télam)