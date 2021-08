San Lorenzo quiere reafirmar su gran momento y buscará mantenerse como uno de los punteros del torneo de la Liga Profesional, cuando reciba esta noche a Banfield en el "Nuevo Gasómetro", por la cuarta fecha del certamen. El partido comenzará a las 20.15 horas, en el estadio Pedro Bidegain, con el arbitraje de Patricio Loustau y televisación de TNT Sports. El "Ciclón" del uruguayo Paolo Montero es uno de los líderes del certamen con siete puntos, junto a Independiente, y quiere seguir en ese sitial, frente a un Banfield que acumula cinco unidades. San Lorenzo no hará ningún cambio con respecto al once inicial que le ganó a un Boca casi de Reserva (2-0) en La Bombonera, en la fecha pasada. Montero reconoció que su equipo será "complicado" para los rivales, y el mismo se mueve al ritmo que impone la experiencia de Néstor Ortigoza. El DT mantendrá a la dupla paraguaya de los hermano Romero -Angel y Oscar-, con Nicolás "Uvita" Fernández en la delantera, que tan buenos resultados le viene dando. Banfield, a su vez, viene de vencer de visitante a Unión de Santa Fe por 1 a 0, luego de dos empates 1-1 y 0-0 contra Central Córdoba de Santiago del Estero y los juveniles de Boca, respectivamente. El equipo de Javier Sanguinetti sabe que no debe potenciar su circuito de juego en el mediocampo, y mantendrá a Giuliano Galoppo y Joel Soñora, mientras que los delanteros del "taladro" volverán a ser Luciano Pons y Ramiro Enrique.. Las siguientes son las probables formaciones de los equipos y otros detalles del partido:. Liga Profesional. Fecha 4. San Lorenzo – Banfield. Estadio: Pedro Bidegain (San Lorenzo). Árbitro: Patricio Loustau. Hora de inicio: 20:15 - TV: TNT Sports. San Lorenzo: Sebastián Torrico; Gino Peruzzi, Federico Gattoni, Francisco Flores, Gabriel Rojas; Julián Palacios, Yeison Gordillo, Néstor Ortigoza, Óscar Romero; Ángel Romero y Nicolás Fernández. DT: Paolo Montero. Banfield: Facundo Altamirano; Emanuel Coronel, Alexis Maldonado, Luciano Lollo, Gustavo Canto, Giuliano Galoppo, Juan Alvarez, Lautaro Ríos, Joel Soñora, Luciano Pons y Ramiro Enrique. DT: Javier Sanguinetti. AT/GAM NA