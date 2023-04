San Lorenzo quedó como único escolta, a un punto del líder River Plate, al vencer esta noche a Atlético Tucumán por 3-1 en un partido caliente de la décima fecha de la Liga Profesional por los fallos arbitraje de Fernando Espinoza.

Iván Leguizamón, dos veces (7m.PT y 12m.ST), y Nahuel Barrios (19m.ST) marcaron para la visita, que sobre el final del primer tiempo quedó con ventaja de dos hombres por las expulsiones de Ignacio Maestro Puch y Guillermo Acosta.

Atlético descontó a los 25 minutos con un desvío de Nicolás Romero que el VAR convalidó pese a una discutida posición de Mateo Coronel en la línea visual del arquero Augusto Batalla.

En el segundo tiempo, San Lorenzo sufrió la expulsión del central Gastón Hernández (7m.) por roja directa.

El malestar de Atlético con el árbitro se originó desde el comienzo del encuentro por la prematura expulsión del DT Lucas Pusineri ante el primer reclamo de una acción de juego.

El DT Rubén Darío Insúa sorprendió con la inclusión del equipo titular, que contradijo lo declarado al regreso de Venezuela, donde el equipo se impuso el martes sobre Estudiantes de Mérida en su debut por la Copa Sudamericana.

Atlético comenzó el partido con decisión pero la visita se acomodó rápido al partido e hizo la diferencia con una gran jugada y finalización de Leguizamón, quien doblegó la resistencia del arquero con un remate cruzado.

Sin la tenencia del balón y con menos intentos sobre el arco rival, San Lorenzo obtenía una victoria clara, que se amplió con otra destacada maniobra individual que el "Perrito" Barrios comenzó por la banda izquierda y culminó en el área con un disparo certero al primer palo.

Con vergüenza, Atlético encontró el descuento pero el partido se le complicó poco después cuando Espinoza, con una postura soberbia, repartió dos tarjetas rojas y encendió la furia de todo el estadio.

La primera mostrada a Maestro Puch fue por un planchazo constatado en el VAR y la segunda, algo exagerada, por un reclamo de Acosta.

San Lorenzo quedó con un escenario muy favorable para liquidar el partido pero no ingresó bien parado en el segundo tiempo y el árbitro compensó con otra tarjeta roja directa mostrada a Hernández, lo que redujo la ventaja numérica.

No obstante, un inspirado Barrios lideró una contra que derivó en el tercero con enganche y precisa definición de Leguizamón al palo derecho.

El 3-1 desarmó anímicamente al equipo tucumano y el juego entró en un terreno favorable a los intereses del "Ciclón", con un ritmo más lento, sin tanto ida y vuelta.

Insúa apeló a la rotación imaginada por todos en la formación inicial y cuidó a algunos jugadores para el clásico con Boca Juniors en el Nuevo Gasómetro, que se jugará el miércoles próximo por la undécima fecha.

Ese mismo día, Atlético visitará a Estudiantes en La Plata en busca de un triunfo esquivo desde la sexta jornada.

= Síntesis =

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Moisés Brandán, Bruno Bianchi, Nicolás Romero y Matías Orihuela; Guillermo Acosta, Bautista Kociubinski y Joaquín Pereyra; Ramiro Ruiz Rodríguez, Ignacio Maestro Puch y Mateo Coronel. DT: Lucas Pusineri.

San Lorenzo: Augusto Batalla; Rafael Pérez, Federico Gattoni y Gastón Hernández; Agustín Giay, Jalil Elías, Carlos Sánchez y Malcom Braida; Iván Leguizamón, Andrés Vombergar y Nahuel Barrios. DT: Rubén Darío Insúa.

Goles en el primer tiempo: 7m. Leguizamón (SL); 19m. Barrios (SL); 25m. Romero (AT).

Gol en el segundo tiempo: 12m. Leguizamón (SL)

Cambios en el segundo tiempo, al comenzar, Renzo Tesuri por Brandán (AT) y Adam Bareiro por Elías (SL); 16m. Francisco Perruzzi por Giay y Ezequiel Cerutti por Barrios (SL); 19m. Marcelo Estigarribia por Coronel (AT); 21m. Gonzalo Maroni por Vombergar (SL); 28m. Francisco Di Franco por Kociubinski (AT) y 40m. Braian Guille por Ruiz Rodríguez (AT).

Incidencias en el primer tiempo, expulsados, 42m. Maestro Puch (AT) y 43m. Acosta (AT). En el segundo tiempo: 7m. expulsado Hernández (SL).

Amonestados: Brandán y Estigarribia (AT). Elías (SL).

Árbitro: Fernando Espinoza.

VAR: Lucas Novelli.

Estadio: Monumental José Fierro. (Télam)