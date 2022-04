San Lorenzo será local de Platense este sábado en el inicio de un nuevo interinato, sexto en los últimos tres años y medio, por la reciente salida de Pedro Troglio luego de la eliminación de la Copa Argentina ante Racing de Córdoba, equipo del torneo Federal A.

El partido en el Nuevo Gasómetro, válido por la décima fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional, se jugará desde las 14 con arbitraje de Patricio Loustau y transmisión de Fox Sports Premium.

San Lorenzo estará dirigido por Fernando Berón, que regresó al club a principios de año como coordinador general de las divisiones inferiores y ahora tomará a su cargo el plantel profesional en los cinco partidos que restan para concluir la Copa LPF.

Esta transición hasta la elección del próximo DT será el sexto interinato de San Lorenzo desde fines de noviembre de 2018 cuando Diego Monarriz reemplazó a Claudio "Pampa" Biaggio.

El propio Monarriz tuvo tres miniciclos (2018, 2019 y 2021), además de otro de 10 partidos como técnico principal (2019/20) y también hubo dos breves períodos de Leandro Romagnoli: uno junto a Hugo Tocalli en 2020 y el segundo en soledad en 2021.

La inestabilidad deportiva de San Lorenzo también se devoró a Troglio, como antes ocurrió con Jorge Almirón (25 partidos), Juan Antonio Pizzi (13), Mariano Soso (11), Diego Dabove (22) y Paolo Montero (17). El exmedicampista del seleccionado argentino asumió en enero pasado y apenas duró 10 compromisos, con un balance de 1 triunfo, 5 empates y 4 derrotas.

La dura eliminación por penales ante Racing de Córdoba fue el detonante para su salida, que ya había sido advertida como posible después de caer ante Sarmiento de Junín (0-2), el viernes de la semana anterior.

El impacto de la vergonzante caída en la Copa Argentina también arrastró al director deportivo Mauro Cetto y a todo su equipo de trabajo, al tiempo que acrecentó los rumores de una definitiva renuncia del presidente Marcelo Tinelli, quien se encuentra de licencia en el cargo desde mayo del año pasado.

Con todo lo sucedido en las últimas horas se espera un partido con clima caliente en el Nuevo Gasómetro, donde el equipo no gana desde el 12 de diciembre del año pasado (3-2 vs. Newell's Old Boys de Rosario).

San Lorenzo suma 7 unidades en la Copa LPF, las mismas que su rival de mañana, y tiene prácticamente nulas chances de acceder a los cuartos de final de la Copa LPF. Su objetivo más realista se centra en sumar puntos para mejorar su promedio.

Berón se tomará hasta la última práctica de hoy para delinear la formación, que no podrá contar con el suspendido Federico Gattoni en defensa y muy probablemente tampoco con el delantero paraguayo Adam Bareiro por una molestia física.

Platense, enfocado en garantizar su permanencia en Primera División a fin de este año, llega al Bajo Flores con una racha de seis derrotas en fila, la última ante Racing Club en el debut del DT Omar De Felippe, que sustituyó a Claudio Spontón.

San Lorenzo y Platense jugarán este sábado el partido número 110 del historial del profesionalismo. Los de Boedo cuentan con una ventaja de 30 juegos (52 victorias, 35 empates y 22 derrotas). La última vez que se enfrentaron en el Nuevo Gasómetro fue empate 2-2 por el torneo Apertura '98.

= Probables formaciones =

San Lorenzo: Sebastián Torrico; Jalil Elías, Cristian Zapata, Francisco Flores y Nicolás Fernández Mercau; Yeison Gordillo y Néstor Ortigoza o Siro Rosané; Ezequiel Cerutti, Agustín Martegani y Ricardo Centurión; Nicolás "Uvita" Fernández. DT: Fernando Berón.

Platense: Jorge De Olivera; Nicolás Morgantini, Gastón Suso, Kevin Andrade y Juan Infante; Hernán Lamberti, Mauro Bogado; Ignacio Schor, Franco Baldasarra y Nicolás Delgadillo; Gonzalo Bergessio. DT: Omar De Felippe.

Árbitro: Patricio Loustau.

Estadio: Nuevo Gasómetro.

Hora de inicio: 14:00.

TV: Fox Sports Premium. (Télam)