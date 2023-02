San Lorenzo venció hoy a Godoy Cruz por 1 a 0, en el Nuevo Gasómetro, y logró su segunda victoria en el torneo de la Liga Profesional de fútbol tras jugar un partido correspondiente a la tercera fecha del certamen.

El delantero paraguayo Adam Bareiro marcó a los 9 minutos del segundo tiempo, de penal, por una infracción de Federico Rasmussen a Andrés Vombergar, que sancionó el árbitro Nazareno Arasa, asistido por el VAR.

En el inicio, San Lorenzo salió decidido a buscar el partido, con un desborde de Malcom Braida por la izquierda, que le puso un centro a Adam Bareiro que definió con la zurda, y el balón pasó rozando el palo derecho del arco defendido por Matías Ramírez.

También Nahuel Barrios se perfiló por la banda izquierda, que fue el lado más peligroso del equipo local, para abastecer a los delanteros Bareiro y s Andrés Vombergar.

A los 20, Barrios le da la pelota a Bareiro que por la derecha definió y el arquero rival saca al córner.

Pero con el correr del tiempo, el "Tomba", lo emparejó y se quedó con el dominio del cotejo, pero sin profundidad ni situaciones de peligro por los desempeños de Pier Barrios, Gonzalo Abrego y Roberto Fernández.

Para el "Ciclón", a los 39 minutos Bareiro le dio un pase a Cerutti, quien lanzó un centro que conectó Vomberbar de taco y el arquero Diego Rodríguez despejó exigido.

En la segunda etapa, el árbitro Nazareno Arasa, a los 7 minutos, sancionó penal para San Lorenzo, asistido por el VAR, por una infracción que le cometió Federico Rasmussen, que le pegó en el talón izquierdo a Vombergar, en el área chica y Bareiro lo convirtió en gol

Godoy Cruz se basó en el peligro que generó el atacante Tomás Conechny -ex San Lorenzo- pero fue impreciso en las definiciones, por lo que la victoria del "Ciclón" fue justa por lo demostrado en el campo de juego.

También fue determinante en el partido, la temperatura que soportó la ciudad de Buenos Aires, que al momento de comenzar el encuentro, era de 36 grados y en cada etapa del encuentro hubo 5 minutos de suspensión, para que se refresquen los jugadores.

En el equipo de Boedo no estuvo ni en el banco de suplentes el defensor Federico Gattoni, que hasta que no se resuelva su situación -su pase a Sevilla, de España-, no será tenido en cuenta por el entrenador "azulgrana".

San Lorenzo viene de de una caída la fecha pasada ante Lanús por 2 a 1, como visitante y en el debut en el torneo le ganó a Arsenal por 1 a 0, en el Nuevo Gasómetro.

Godoy Cruz, a su vez, ganó en sus dos partidos previos, 1 a 0 a Colón en Mendoza, la fecha anterior y 1 a 0 a Barracas central, como visitante, en el inicio del campeonato.

En la próxima fecha, San Lorenzo viajará a la ciudad de Junín para enfrentarse a Sarmiento, el lunes 20 de febrero a partir de las 19:15; mientras que Godoy Cruz recibirá en Mendoza a Estudiantes de La Plata el sábado 18, también desde las 19:15.

=Síntesis=

San Lorenzo: Augusto Batalla; Rafael Pérez, Carlos Sánchez y Gastón Hernández; Gonzalo Lujan, Jalil Elías, Nahuel Barrios y Malcom Braida; Ezequiel Cerutti, Adam Bareiro y Andrés Vombergar. DT: Rubén Darío Insúa.

Godoy Cruz: Diego Rodríguez; Pier Barrios, Gianluca Ferrari y Federico Rasmussen; Matías Ramírez, Gonzalo Abrego, Juan Andrada y Thomas Galdames; Roberto Fernández, Tadeo Allende y Tomás Conechny. DT: Diego Flores.

Goles en el segundo tiempo: 9m. Adam Bareiro -de penal-;

Cambio en el primer tiempo: 43m. Lucas Arce por Ferrari (GC)

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Iván Leguizamón por Cerutti (SL), Andrés Meli por Galdames y Gastón Pedernera por Ramírez (GC); 13m. Salomón Rodríguez por Allende (GC); 19m. Elián Irala por Barrios (SL); 32m. Nahuel Ulariaga por Abrego (GC); 37m. Agustín Martegani por Vombergar (SL); 43m. Nicolás Blandi por Bareiro (SL)

Amonestados: Braida, Vombergar (SL); Pedernera (GC)

Arbitro: Nazareno Arasa

Cancha: San Lorenzo. (Télam)