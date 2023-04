San Lorenzo, segundo en la Liga Profesional a seis unidades del líder River, intentará consolidarse como único puntero en el Grupo H de la Copa Sudamericana de fútbol cuando reciba mañana a Fortaleza, de Brasil, equipo dirigido por el argentino Juan Pablo Vojvoda.

El encuentro se jugará en el Estadio Pedro Bidegain, en el barrio porteño del Bajo Flores, este jueves desde las 19, con televisación de DirecTV y Flow, con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich.

El VAR estará a cargo de los uruguayos Antonio García y Alberto Feres.

Por el mismo grupo, Palestino de Chile le ganó anoche como local a Estudiantes de Mérida, de Venezuela, por 1 a 0.

MIRÁ TAMBIÉN El seleccionado argentino Sub 17 enfrenta a Ecuador por la cuarta fecha del Sudamericano

San Lorenzo debutó venciendo a Estudiantes 1-0 de visita y Fortaleza goleó de local a Palestino por 4-0. Fortaleza, San Lorenzo (con un encuentro) y Palestino (dos) suman tres unidades y Estudiantes sin puntos.

Es un buen ciclo el que está atravesando San Lorenzo bajo la conducción de Rubén Darío Insua, que logró que el equipo esté segundo en la LPF,.

El equipo de Insua encontró un esquema de juego y cuenta con elementos que atraviesan una positiva actualidad.

Este San Lorenzo conoce sus limitaciones, no está para un juego atildado ni exquisiteces, pero a cambio sus jugadores exponen en cada compromiso un notable temple y convicción en cuanto al estilo.

MIRÁ TAMBIÉN Racing recibe a Aucas de Ecuador con el objetivo de quedar en la punta del Grupo A

Entre los jugadores que sobresalen en este equipo de Insua, que es factor determinante en este resurgir del "Ciclón" y que haya clasificado para intervenir en una Copa Internacional, está el arquero Augusto Baltalla, el zaguero Federico Gattoni y Nahuel Barrios.

San Lorenzo podrá cometer errores, es probable que sufra de falta de gol, pero ninguno de sus hinchas puede estar insatisfecho sobre la entrega de sus jugadores.

Fortaleza, con Vojvoda como DT, igualó como local ante Internacional (1-1) en el torneo Brasileño y cuanta en su equipo con Emanuel Brítez (ex Unión, Independiente, Rosario Central y Defensa y Justicia), Juan Martín Lucero (ex Vélez, Defensa e Independiente), Tomás Pochettino (ex Boca, Defensa y River) y Silvio Romero (ex Lanús e Independiente).

No es de los equipos candidatos a pelear por la punta en el Brasileirao, pero desde que llego Vojvoda, el equipo se ubica entre los primeros y el año pasado clasificó para la Copa Libertadores, compartiendo grupo con River, cayendo 2-0 en Nuñez e igualando 1-1 en Brasil.

+ Probables formaciones +

San Lorenzo: Augusto Batalla; Rafael Pérez, Federico Gattoni y Gastón Hernández; Agustín Giay, Carlos Sánchez, Malcom Braida y Nahuel Barrios; Iván Leguizamón, Andrés Vombergar y Adam Bareiro. DT: Rubén Insúa.

Fortaleza: Fernando Miguel; Tinga, Emanuel Brítez, Titi y Bruno Pacheco; Sasha, Calebe, Caio Alexandre y Moisés; Juan Martín Lucero y Thiago Galhardo. DT: Juan Pablo Vovoda

Arbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).

Cancha: San Lorenzo

Hora de inicio: 19.

TV: DirecTV y Flow (Télam)