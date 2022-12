Walter Samuel, ayudante de Lionel Scaloni, fue homenajeado hoy en la ciudad santafesina de Firmat tras la consagración del seleccionado nacional y elogió al astro argentino Lionel Messi. "Es el capitán del equipo y un gran ejemplo para todos. Siempre estaba entusiasmado y a veces lo veíamos menos nervioso que nosotros. Estoy tocado por la varita mágica, porque jugué y me dirigió Diego Maradona, y también me tocó formar parte del cuerpo técnico que dirigió a Lio Messi", exclamó el ex defensor de Boca Juniors

Además, se refirió al momento donde el penal de Montiel le daba el triunfo a la Selección: "Cuando Gonzalo (Montiel) metió el penal, me di vuelta, miré a la tribuna y vi a mis hijos y mi mujer y ahí me emocioné mucho", describió Samuel y rompió en lágrimas. Samuel fue sincero a la hora de hablar sobre las sensaciones de haber logrado el trofeo más deseado, en su nuevo rol de entrenador: "De jugador no me tocó pero desde otro lado sí. Como siempre decimos el mérito más grande es los jugadores, pero nos sentimos partícipes, pero desde otro lado. Igualmente, no existen las palabras para explicar este sentimiento". Por último, Walter explicó la importancia de tener un plantel muy unido: "A pesar de lo malo que fue el primer partido en algo nos ayudó, porque generó que ahí se vea el verdadero grupo, porque cuando las cosas van bien todos somos un buen grupo, pero en ese momento se generó algo bueno, cerramos las puertas, tiramos todos para el mismo lado y ahí los jugadores se revelaron ante una adversidad que hacía muchísimo tiempo que no teníamos. Después se fueron dando los resultados y también tuvimos un poco de suerte", cerró

