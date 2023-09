Samoa arrancó con el pie derecho su participación en el Mundial de Rugby Francia 2023, al golear a Chile por 40-13 en lo que fue su debut mundialista y llegará con buenas sensaciones al cruce que se le viene ante Los Pumas el viernes próximo. El equipo oceánico, que cuenta con mucha historia en mundiales, mostró un juego sólido y aceitado para vencer a un Chile que está participando por primera vez en una Copa del Mundo y que apostó a batallar duro con sus forwards para intentar pelear el resultado

A nivel colectivo Samoa fue bastante más que Chile y se aprovechó de algunas de sus individualidades para de a poco irse escapando en el marcador frente a un equipo trasandino que intentó jugar simple y sin cometer demasiados errores

Igualmente fueron los chilenos quienes anotaron el primer try del partido y le imprimieron pimienta a las acciones del juego

Luego, con el devenir de los minutos Samoa pasó al frente mediante la vía de los penales, hasta que llegaron los cuatro tries con los que terminaron haciendo la diferencia

. La siguiente es la síntesis del encuentro:. Chile (10): 1- Javier Carrasco, 2- Tomás Dussaillant, 3- Matías Dittus, 4- Pablo Huete, 5- Santiago Pedrero, 6- Martín Sigren (C), 7- Clemente Saavedra, 8- Raimundo Martínez, 9- Marcelo Torrealba, 10- Rodrigo Fernández, 11- José Ignacio Larenas, 12- Matías Garafulic, 13- Domingo Saavedra- 14- Santiago Videla, 15- Iñaki Ayarza. Entrenador: Pablo Lemoine. Samoa (43) : 1. James Lay, 2- Seilala Lam, 3- Michael Alaalatoa (c), 4- Chris Vui, 5- Theo McFarland, 6- Taleni Junior Agaese Seu, 7- Fritz Lee, 8- Steven Luatua, 9- Jonathan Taumateine, 10- Christian Leali ifano, 11- Nigel Ah-Wong, 12- Tumua Manu, 13- Ulupano Junior Seuteni, 14- Danny Toala, 15- Duncan Paia aua

Entrenador: Seilala Mapusua.. Puntos del primer tiempo: 4´, 10´, 14´ y 16´ penales de Christian Leali’ifano (SAM), 6´ try de Matías Dittus convertido por Santiago Videla (CHI), 30´ penal de Matías Garafulic (CHI), 40´ try de Duncan Paia’aua convertido por Christian Leali’ifano (SAM). Resultado parcial: Chile 10-19 Samoa. Puntos del segundo tiempo: 7´ try de Fritz Lee, 12´ y 40´ tries de Sama Malolo convertidos por Christian Leali’ifano y Lima Sopoaga, respectivamente.. Cancha: Stade de Bordeaux

Árbitro: Paul Williams

JPE/MAC NA