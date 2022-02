El libro 'Piel de gallina', que refleja en buena medida el sufrimiento y la contrariedad que le provocó al hincha de River Plate un largo período sin títulos, verá la calle en los próximos días.

El texto, que ostenta 288 páginas y fue editado por Planeta, resultó escrito por el historiador y docente Klaus Gallo (nacido en 1961), quien recrea minuciosamente las campañas futbolísticas y sus pesares de cada uno de los equipos 'millonarios' entre 1957 y 1975, ciclo en el que la institución de Núñez se mantuvo extrañamente al margen de lograr campeonatos locales e internacionales.

El autor, desde su condición de hincha fanático, relata con singulares detalles las vivencias que le generaron los distintos equipos de la 'Banda', desde fines de 1970, cuando pisó por primera vez el estadio Monumental para alentar al equipo que, por aquellos días, dirigía el brasileño Didí, uno de los abanderados del mentado 'Jogo bonito'.

El volumen cuenta con testimonios de jugadores que protagonizaron aquellos años turbulentos en el ostracismo futbolístico, algunos de los cuales se abrazaron a la gloria definitiva, con la obtención del campeonato Metropolitano 1975, el que puso fin al "suplicio" del simpatizante riverplatense.

De este modo hablaron, entre otros, el ídolo Norberto 'Beto' Alonso; el excentrodelantero Carlos Morete, el expuntero derecho Pedro González; el exguardavallas Ubaldo 'Pato' Fillol y el exenganche Alejandro Sabella, fallecido en diciembre de 2020, entre otros.

También aportaron sus impresiones otros jugadores identificados con el linaje histórico de la institución como Enrique 'Quique' Wolff; Daniel 'Tito' Onega; Omar Labruna (hijo del legendario Ángel, tan grande como jugador y entrenador) y Jorge 'Vitrola' Ghiso.

Otro personaje que alcanzó la fama en una fría noche de agosto de 1975 como Rubén Bruno (el autor del gol en la victoria 1-0 sobre Argentinos Juniors en la cancha de Vélez) pudo también entregar sus sensaciones y así manifestó su fastidio por el "vacío" que él cree los entonces profesionales en huelga le dispensaron a los juveniles que se calzaron la camiseta para obtener el triunfo de campeonato en el estadio José Amalfitani.

"Esa misma huelga que les tocó a ellos cuatro años antes (1971), a (Jorge) Ghiso, Mostaza (Reinaldo Merlo), Jota Jota López y ellos siguieron jugando en Primera. Siento que nos crucificaron porque dimos la primera vuelta olímpica en 18 años", contó Bruno al autor, que anteriormente publicó 'Las invasiones argentinas. Nuestros futbolistas en Inglaterra' (Planeta, 2017).

El texto, que evoca artículos de época de las revistas 'El Gráfico', 'Goles' o la desaparecida 'River', también destaca una versión poco conocida de la posibilidad de que el histórico mediocampista irlandés George Best (gloria del Liverpool británico) se calzara la camiseta de la 'Banda roja', allá por 1975. Hasta el presidente del club por aquellos días, Rafael Aragón Cabrera, se refirió al respecto.

Gallo publicó otros libros como 'De la invasión al reconocimiento. Gran Bretaña y el Río de la Plata 1806-1826' (AZ Editores, 1994); 'The Struggle for an Enlightened Republic. Buenos Aires and Rivadavia' (Institute for the Studies of the Américas, University of London, 2006) y 'Bernardino Rivadavia, el primer presidente argentino' (Edhasa, 2012). (Télam)