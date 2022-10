Sacachispas perdió esta tarde ante Deportivo Madryn por 2 a 0 como visitante y peligra su permanencia en la Primera Nacional, en partido de la 36ta y anteúltima fecha del torneo.

Lucas González (29m. ST) y Andrés Lioi (47m. ST), ambos ingresados en la segunda parte, marcaron para que Madryn, que todavía tiene chances de clasificar al Reducido; Sacachispas sigue anteúltimo con 27 unidades y está prácticamente descendido.

Almagro en tanto venció a Independiente Rivadavia de Mendoza por 1 a 0, subió al sexto lugar y permanece en zona de Reducido. El delantero Nicolás Servetto (15m. ST -de penal-) marcó para la decimosexta victoria del "Tricolor".

Otros resultados de la jornada: Villa Dálmine 0 -Brown (Adrogué) 1 (Mateo Acosta) y Alvarado 1 (Facundo Pons -de penal-)-Ferro 1(Federico Murillo).

La fecha se desarrolla así:

-Viernes: Gimnasia y Esgrima (Jujuy) 1 (Matías Palavecino)-San Martín (Tucumán) 1 (Juan Miritello).

-Mañana: 15:30 horas, Temperley-Agropecuario y San Telmo-Atlanta; 16, Almirante Brown-Defensores de Belgrano (TyC Sports) y Güemes (Santiago del Estero)-Atlético Rafaela; 16:30, Estudiantes (Río Cuarto)-Mitre (Santiago del Estero) y Gimnasia y Esgrima (Mendoza)-Estudiantes (Buenos Aires); 18, Chaco For Ever-San Martín (San Juan).

-Lunes 3: 15:05, Nueva Chicago-Quilmes (TyC Sports); 15:30, Deportivo Riestra-Guillermo Brown (Puerto Madryn); 19, Deportivo Morón-Instituto (TyC Sports); 19:05, All Boys-Santamarina (Direct TV); 21, Belgrano-Chacarita (TyC Sports).

-Martes 4: Flandria-Tristán Suárez. Tiene fecha libre Deportivo Maipú, de Mendoza.

=Posiciones=

Belgrano 73 puntos; Instituto 65; San Martín (T) 63; Gimnasia (M) 61; All Boys y Almagro 57; Estudiantes (RC) y Estudiantes (BA) 54; I. Rivadavia 53; Chaco For Ever 52; D. de Belgrano 51; Riestra 50; Morón 49; San Martín (SJ) 48; Chacarita 47; D. Madryn 46; D. Maipú (x) 45; Ferro 44; Brown (A), Mitre (SE), Atlanta y Quilmes 43; Brown (PM) 42; A. Brown y Gimnasia (J) 41; Güemes (SE) y Temperley 38; A. Rafaela, Agropecuario y Villa Dálmine 37; Alvarado y San Telmo 36; Flandria 31; Tristán Suárez y Nueva Chicago 29; Sacachispas 27; Santamarina 26.

(x) Se le descontaron 3 puntos por incidentes. (Télam)