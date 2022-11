El Arena Parque Roca fue el escenario del histórico partido en el que Gabriela Sabatini volvió a jugar en la Argentina tras varios años. Cuando fue presentada, la ex número 3 del mundo, ganadora del US Open en 1990 y del WTA Championship en 1988 y 1994, además de Wimbledon en dobles en 1988, recibió una ovación del público argentino, que en cierta manera le pudo agradecer por todo lo que le dio al deporte nacional. Gisela Dulko, quien supo brillar en el tenis durante la primera década de 2000, también recibió un enorme apoyo de los argentinos

Ganadora de cuatro títulos WTA y ex 26 del mundo en singles, la nacida en Tigre tocó el cielo con las manos en el dobles, categoría en la que ganó el Australian Open en 2011 e incluso llegó a ser número 1 del mundo. El partido estuvo lleno de magia y nostalgia y los tenistas pudieron demostrar sus mejores habilidades, deleitando a un público argentino que ya venía de disfrutar el triunfo de Nadal sobre Ruud por 7-6(8) y 6-2. El resultado (prácticamente anecdótico) del doble mixto fue de 6-4 a favor de Sabatini y Nadal. La ex tenista, que se retiró en 1996 cuando tenía solo 25 años, se mostró impecable físicamente pese a sus 52 años. Hubo un punto específico en el que se ganó la ovación del público. Fue cuando tenían punto de quiebre para colocarse 5-3

Allí, Gaby realizó una Gran Willy que complicó a sus rivales y fue su compañero Nadal quien se encargó de terminar el punto.Los espectadores terminaron aplaudiéndola de pie. Sabatini aseguró tras el partido que "son cosas que quedan en el corazón y no se olvidan más". La última vez que jugó fue en 2000, cuando disputó un partido en el Buenos Aires Lawn Tennis Club contra la rusa Anna Kournikova. Gaby, que se retiró de manera prematura en 1996, confesó: "Hicimos (con Gisela Dulko) lo que pudimos, pero Rafa y (Casper) Ruud nos perdonaron un poquito"

"La sensación fue de mucha emoción y por suerte se disfrutó mucho", agregó Gaby. Con respecto a volver a jugar en la Argentina, señaló que "es algo único" y añadió: "Hacía mucho que no jugaba acá. Sentía que no iba a poder por la emoción que teníamos". Dulko, por su parte, contó que pidió jugar del lado del drive para sentirse "cómoda contra jugadores de este calibre". Asimismo, reveló: "No se puede explicar el peso y la velocidad de la pelota de Rafa". Por último, aseguró que volver a jugar en el país hizo que esta sea "una noche especial", y se emocionó al contar que es la primera vez que la ve jugar su hijo. Durante el doble mixto, Sabatini hizo pareja con Nadal y se impusieron por 6-4 ante la dupla conformada por Dulko y Ruud. A lo largo de su carrera, Sabatini llegó a ser número 3 del mundo y ganó torneos de primer nivel como el US Open en 1990 y el WTA Tour Championships (1988 y 1994), NGR/GAM NA