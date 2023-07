El arquero de Godoy Cruz, de Mendoza, Diego "Ruso" Rodríguez, afirmó hoy que el empate 1-1 ante Vélez fue "justo" aunque consideró que el partido resultó "parejo y malo", por la 24ta. fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

"Vinimos a buscar los tres puntos. No hicimos un buen partido, hay que ser realistas. Fue un partido parejo y malo; el empate quedó justo", señaló Rodríguez a TNT Sports.

"Vinimos a ganar, pero no se nos dio. Estamos en una zona importante en la tabla anual y queremos clasificar a Godoy Cruz a una copa", señaló el "Ruso".

"El esfuerzo no es negociable. No nos íbamos a dar por vencidos. Sin fútbol, con amor propio, sacamos el partido adelante", agregó el ex Independiente.Talleres venía de empatarle a Talleres, en Córdoba, en el que fue uno de los mejores partidos del campeonato. (Télam)