El presidente de Polonia, Andrzei Duda anunció hoy que se reunirá con su par de Ucrania, Volodimir Zelensky, para comunicarle "en persona" la exclusión de atletas de Rusia y Bielorrusia de los Juegos Europeos previstos del 21 de junio al 2 de julio en Cracovia.

"Me reuniré con Zelensky en los próximos días y le diré en la cara que organizaremos los Juegos de la paz y no simularemos que no está pasando nada", afirmó Duda desde Roma, donde se encendió la antorcha de la cita, en declaraciones que reprodujo la agencia ANSA.

"Por eso agradezco al presidente (Spyros) Capralos, que excluyó a Rusia de los Juegos Europeos de Cracovia 2023 porque es un estado agresor, y Bielorrusia es un régimen que apoya a un estado agresor", expresó Duda sobre la decisión del directivo griego, presidente de los Comités Olímpicos Europeos (COE).

Duda sostuvo que tuvo la "misión de recibir del COE la antorcha de la paz. Polonia es un país que albergó a 2 millones de refugiados ucranianos", remarcó Duda.

El presidente polaco compartió la ceremonia de encendido de la antorcha con Capralos, el ministro de Deportes de Italia, Abodi Abodi, el titular del Comité Olímpico Italiano (CONI), Giovanni Malagó, y el asesor de Deportes de Roma, Alessandro Onorato.

Miles de atletas competirán en las 24 disciplinas previstas en el programa de Cracovia 2023, tercera edición de los Juegos Europeos, que tuvieron su debut con Bakú 2015 y siguieron en Minsk 2019.

El torneo a desarrollarse en Polonia ofrecerá además clasificados para los Juegos Olímpicos de París 2024. (Télam)