El exentrenador y exjugador de San Lorenzo Rubén Darío Insúa admitió hoy que hubo "un contacto informal" con la dirigencia del club, a través de uno de sus colaboradores.

"En las últimas horas hubo un contacto informal con uno de mis colaboradores", dijo Insúa en diálogo con radio Del Plata.

El club de Boedo, que no se clasificó a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol y necesita sumar puntos para engrosar el promedio, tuvo a Fernando Berón como DT interino, luego de la renuncia de Pedro Troglio.

“Me gustaría volver a dirigir a San Lorenzo pero no me gusta avanzar si no hay un interés concreto. Es el club en el que me crie, y es mi segunda casa", sostuvo Insúa, quien tuvo su paso por el "Ciclón" como entrenador entre 2002-2003, con la obtención de la Copa Sudamericana 2002; y como futbolista durante los años 1980 y 1984.

Insúa, de 61 años, también aclaró que no tuvo "problemas con nadie", en referencia a la actual comisión directiva del club de Boedo.

San Lorenzo continúa en la búsqueda de un entrenador de cara a la próxima competencia, con Néstor Gorosito como principal candidato, más los nombres de Insúa, el uruguayo Juan Ramón Carrasco y Mauricio Pellegrino, como siguientes opciones. (Télam)